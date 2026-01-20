鄭麗君：美方盼各國全面開放市場 降稅清單會考量四大因素

台美關稅談判已經底定，不過外界關心我方市場開放部分，對此，行政院副院長鄭麗君20日表示，後續的台美貿易協定中除了載明關稅15％不疊加外，也會涵蓋多項重要條文，包括非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。

鄭麗君指出，台美關稅談判必須將「對等關稅」與「232條款」一併處理，我方已經與美國商務部完成投資備忘錄（MOU），內容明確載明對等關稅不疊加，也載明232條款相關關稅的優惠方案。同時，也與美方確認，數周後將簽署台美貿易協定，該協定中也會再度載明，美方給予台灣的對等關稅不疊加，但同時也會涵蓋多項重要條文，包括非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。

鄭麗君也補充，在商業機會部分，先前有提及所謂台灣自美採購農產品，但在最後階段，我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定，這一點在此做出修正說明。至於其他面向會在正式簽署台美對等貿易協定之後，召開正式記者會，向國人做完整說明。目前仍在進行最後的法律文字與條文正本確認作業。此外，我們也向美方爭取超過1,000項對等關稅的豁免項目，目前仍在確認中，因此會在整體完成後，再一次性對外完整說明。

鄭麗君強調，對於關稅談判，美方此次對各國的立場，都是期待全面性的市場開放，特別是台灣對美貿易逆差位居第六，且持續上升，美方確實期待我方有相當程度的市場開放。不過，我們也基於糧食安全，以及國內產業與關鍵能力的維護，持續與美方協商，在完成協定後，會向各界說明本次磋商的原則與結果。

政務委員楊珍妮也補充，對於市場開放這部分，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國 FTA開放情形；而我方的原則為，秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性。其考量因素包括，美國無產制或我國未自美進口、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

至於在非關稅貿易障礙部分，楊珍妮也說，美方希望須處理年度貿易障礙報告中的NTB，包括農工產品須與國際標準對齊，也包括環境、保護勞動權益等按照國際規範，並重申台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化等承諾。不過我方將秉持以維護國民健康與國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美方進行磋商等原則持續與美方協商。