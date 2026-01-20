影／台美關稅協議助攻 工具機公會：2026年全面甦醒
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）上午舉辦2026展望記者會，指出隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡。加上台美對等關稅協議正式拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面甦醒，工具機公會理事長陳紳騰表達高度感謝，並視其為2026年產業翻轉的重要契機。
工具機公會理事長、永進機械陳紳騰表示，2025年出口的產值下滑了10%左右，而進口的設備工具機增加了16%，顯示台灣工具機產業需努力提升競爭力。陳紳騰說在台美對等關稅協議正式拍板前，公會有做了一個產業調查，多數業者覺得2026年成長大概有望5到10%左右。他進一步指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。
