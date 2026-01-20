快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」。記者黃婉婷／攝影。
經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」。記者黃婉婷／攝影。

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵會後也獻上愛的抱抱。她說，這輛火車出發後已看到曙光，但還沒到站，因為還有貿易協定還沒簽。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮談及談判一度哽咽，她向總統、副總統、國安體系及行政院團隊，以及經貿談判辦公室人員日夜陪伴與支援，正是因為府院提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻堅守原則、全力爭取，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。

楊珍妮提到，她的朋友和業者都寫信給她，「回來可以放心休息，可以聚餐了」，但她回覆，這輛火車開出軌道，看到了曙光，但還沒到站，因為還有對等貿易協定還沒簽署。

由於楊珍妮昨在桃園機場看見卓榮泰、張惇涵接機時，也流下感動淚水。楊笑說，沒預料卓、張會來，當時就像回家看到家人，只差沒有擁抱，她相當感謝一路走來的支持，「That's touch my hear」，也深感談判團隊做得是一項有意義的事，應該更努力往前走，「我這個人很愛哭喔，就會掉眼淚」。

鄭麗君也說，稱兩人這段時間過著沒有時差的生活，還曾經凌晨2、3點才離開經貿辦，即便是美方通知凌晨5點半開會，經貿辦人員也必須提早準備，相當辛苦；她提到，楊珍妮本身有著2、30年的談判經驗，卓榮泰也指示要擴大經貿辦編制，充足談判團隊人力。

台美關稅 卓榮泰 張惇涵 鄭麗君

延伸閱讀

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美關稅談判關鍵布局 卓榮泰揭露「黃金計畫」與台灣模式

鄭麗君今說明台美關稅 藍委：實質審查

今早未與卓榮泰同框 陳其邁應邀參加「富邦凹子底開發案」上梁典禮

相關新聞

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

影／台美關稅協議助攻 工具機公會：2026年全面甦醒

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）上午舉辦2026展望記者會，指出隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體...

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二...

台美關稅底定 台灣工具機公會：出口美國營運預估成長5~8%

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰認為，與...

2500億美元信保…鄭麗君：預計分5期 保證專款最高100億美元

台美對等關稅談判底定，各界關切我方提出2500億美元信保機制如何建立？行政院副院長鄭麗君表示，國發會已經設有國家融資保證...

台美關稅台中產業界吐心聲 江啟臣允：帶國際友人到訪搶回訂單

有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣透過臉書表示，台美關稅雖初步底定15%、不再疊加，但產業界人士認為相關細節還沒公布，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。