楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵會後也獻上愛的抱抱。她說，這輛火車出發後已看到曙光，但還沒到站，因為還有貿易協定還沒簽。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮談及談判一度哽咽，她向總統、副總統、國安體系及行政院團隊，以及經貿談判辦公室人員日夜陪伴與支援，正是因為府院提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻堅守原則、全力爭取，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。

楊珍妮提到，她的朋友和業者都寫信給她，「回來可以放心休息，可以聚餐了」，但她回覆，這輛火車開出軌道，看到了曙光，但還沒到站，因為還有對等貿易協定還沒簽署。

由於楊珍妮昨在桃園機場看見卓榮泰、張惇涵接機時，也流下感動淚水。楊笑說，沒預料卓、張會來，當時就像回家看到家人，只差沒有擁抱，她相當感謝一路走來的支持，「That's touch my hear」，也深感談判團隊做得是一項有意義的事，應該更努力往前走，「我這個人很愛哭喔，就會掉眼淚」。

鄭麗君也說，稱兩人這段時間過著沒有時差的生活，還曾經凌晨2、3點才離開經貿辦，即便是美方通知凌晨5點半開會，經貿辦人員也必須提早準備，相當辛苦；她提到，楊珍妮本身有著2、30年的談判經驗，卓榮泰也指示要擴大經貿辦編制，充足談判團隊人力。