台美關稅 卓榮泰：啟動金融支持服務並盼與國會合作

行政院今天說明台美對等貿易協定（ART）預計數周後簽署，並將送立法院審議。行政院長卓榮泰說，政府已經啟動民眾與產業溝通，也請金融機構主動提供業者金融支持服務，後續盼國會能完全掌握正確資訊，讓兩院在對等關係下展開合作。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識。卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人今天出席「台美關稅談判說明記者會」 。

由於台美對等貿易協定（ART）將送立法院審議，媒體關注在現行國會生態下，卓榮泰是否會帶隊與在野黨團溝通。卓榮泰指出，政府就談判相關內容要向民眾報告、產業溝通，因此總統賴清德與行政院等都會到各產業去，說明該產業未來面臨重要事項報告，也聽取業者聲音。

卓榮泰說，政院已經印製台美關稅產業支持方案小冊子，過去各場次座談會也都有發給業界，這個工作會持續進行，後續將請金融機構主動提供金融支持服務，主動詢問客戶是否需要金融相關協助。

談到國會溝通，卓榮泰指出，依據條約締結法協定需要國會同意，因此政府將向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。

卓榮泰表示，目前談判結果已讓民眾稍稍感到有進展，產業界也支持目前談判共識，後續將簽署的貿易協定也會秉持同樣原則；國會完全掌握正確資訊，兩院才能於對等關係下進行行政立法合作，讓國家跨步向前走。