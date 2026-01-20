台美關稅底定 台灣工具機公會：出口美國營運預估成長5~8%

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰認為，與競爭對手國日本、南韓處於相同起跑點後，價格上就有更多的談判策略，今年出口到美國的廠商營運預估能成長6~8%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）舉行「工具機產業展望記者會」，陳紳騰指出，台灣爭取到15%關稅且不疊加，首度讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、南韓及歐盟對手齊平，這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。

陳紳騰指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

陳紳騰表示，廠商在美國銷售的商業模式也要積極做出改變，過去長期透過經銷商銷售，建議廠商要有自己的通路資源因應市場變化，掌握資訊也可以更迅速。

TMBA副理事長、三鋒機器董事長林松益也認為，今年產業可望從谷底翻轉，不確定因素消除，可以帶動中下游產業活絡，無薪假的狀況也可將能緩解，「超韓趕日指日可待」。

林松益指出，去年對等關稅一出，對傳統產業、機械產業影響深遠，而談判一底定，對產業來說很振奮人心，不只美國，其他國家的訂單詢問也提高，先前美國當地的使用者、代理商與經銷商一直在觀望，現在成本有計算的依據，已經把之前該下的訂單都下了。

林松益也說，這個環節一打開後，就能帶動中下游產業鏈活絡，產業界周休3、4日，甚至無薪假都可以緩解，台灣經濟也會進一步活絡。

但除了關稅以外，匯率同樣也對工具機產業影響不小，林松益說，從2021年以來，日圓貶值4成、韓元也貶值3成，台灣則仍遠遠不及，匯率上還是有點挨打，現在現在關稅一致後，台灣工具機產業的競爭力、品質與交貨期都不輸別人，匯率上還是希望能夠有更好的立足點可以競爭。