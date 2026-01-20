快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅底定 台灣工具機公會：出口美國營運預估成長5~8%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰。記者林海／攝影
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰。記者林海／攝影

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰認為，與競爭對手國日本、南韓處於相同起跑點後，價格上就有更多的談判策略，今年出口到美國的廠商營運預估能成長6~8%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）舉行「工具機產業展望記者會」，陳紳騰指出，台灣爭取到15%關稅且不疊加，首度讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、南韓及歐盟對手齊平，這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。

陳紳騰指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

陳紳騰表示，廠商在美國銷售的商業模式也要積極做出改變，過去長期透過經銷商銷售，建議廠商要有自己的通路資源因應市場變化，掌握資訊也可以更迅速。

TMBA副理事長、三鋒機器董事長林松益也認為，今年產業可望從谷底翻轉，不確定因素消除，可以帶動中下游產業活絡，無薪假的狀況也可將能緩解，「超韓趕日指日可待」。

林松益指出，去年對等關稅一出，對傳統產業、機械產業影響深遠，而談判一底定，對產業來說很振奮人心，不只美國，其他國家的訂單詢問也提高，先前美國當地的使用者、代理商與經銷商一直在觀望，現在成本有計算的依據，已經把之前該下的訂單都下了。

林松益也說，這個環節一打開後，就能帶動中下游產業鏈活絡，產業界周休3、4日，甚至無薪假都可以緩解，台灣經濟也會進一步活絡。

但除了關稅以外，匯率同樣也對工具機產業影響不小，林松益說，從2021年以來，日圓貶值4成、韓元也貶值3成，台灣則仍遠遠不及，匯率上還是有點挨打，現在現在關稅一致後，台灣工具機產業的競爭力、品質與交貨期都不輸別人，匯率上還是希望能夠有更好的立足點可以競爭。

林松益也說，在首波貿易戰、疫情、俄烏戰爭一直到去年的關稅，對中下游產業是很大的打擊，的確是有斷練得情況，但關稅底定後，廠商就有很的立足點，有信心讓斷掉的供應鏈可以拉回來。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）舉行「工具機產業展望記者會」。記者林海／攝影
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）舉行「工具機產業展望記者會」。記者林海／攝影

台美關稅

延伸閱讀

道指開盤恐跌400點！川普格陵蘭關稅衝擊發酵 分析師籲逢低承接

台美關稅台中產業界吐心聲 江啟臣允：帶國際友人到訪搶回訂單

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

相關新聞

影／台美關稅協議助攻 工具機公會：2026年全面甦醒

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）上午舉辦2026展望記者會，指出隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體...

台美關稅底定 台灣工具機公會：出口美國營運預估成長5~8%

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰認為，與...

2500億美元信保…鄭麗君：預計分5期 保證專款最高100億美元

台美對等關稅談判底定，各界關切我方提出2500億美元信保機制如何建立？行政院副院長鄭麗君表示，國發會已經設有國家融資保證...

台美關稅台中產業界吐心聲 江啟臣允：帶國際友人到訪搶回訂單

有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣透過臉書表示，台美關稅雖初步底定15%、不再疊加，但產業界人士認為相關細節還沒公布，...

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

針對台美關稅談判結果，高雄市長陳其邁今天表示，高雄的中小企業、傳統產業非常多，15%不跌加關稅的結果對於高雄傳統產業來說...

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美歷經9個月的關稅談判，至今取得階段性成果。行政院長卓榮泰今天指出，今天是賴清德總統上任第20個月，行政院副院長鄭麗君...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。