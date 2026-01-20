台美避免雙重課稅有望加速？ 鄭麗君：美方盼儘速進一步啟動後續會談

台美關稅談判達成協議，不過避免雙重課稅則尚未有定案，對此，行政院副院長鄭麗君20日說明，日前跟美方的總結會議上有再度提出這希望能盡快通過並落實，昨日美方也給予最新回應相關單位也希望啟動，接下來雙方也會進一步討論，後續將會加速推動。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

行政院今日召開台美關稅談判說明記者會，對於台美避免雙重課稅，鄭麗君說，其實歷次的談判過程中，我方都有提出「希望台美能盡快洽簽避免雙重課稅」，我方在總結會議的時候也有再度提出，最新的訊息是，昨天有收到美方回覆「相關單位希望雙方就ADTA進一步，後續有利於加速程序的會談」。