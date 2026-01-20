2500億美元信保…鄭麗君：預計分5期 保證專款最高100億美元

台美對等關稅談判底定，各界關切我方提出2500億美元信保機制如何建立？行政院副院長鄭麗君表示，國發會已經設有國家融資保證機制；她估計若以高科技廠商承保倍數大約在15到20倍來設算，信保機制的保證專款規模可達62.5億到100億美元之間。鄭麗君說，相關基金預計分五期規劃到位。

信保機制方面，鄭麗君表示，原則上不會動用到中小企業信保基金，國發會目前已經設有國家融資保證機制，過去已經在離岸風電、重大公共建設等有相關執行經驗。未來會在這個機制下，建立專案國家融資保證機制。

她指出，初步規劃若以授信額度上限2500億美元來設算，高科技產業的保證成數可以比中小企業略低，會在5到6成間規劃保證程序；同時承載倍數可比中小企業略高，承保倍數大約15到20倍，因此預估信保機制的保證專款規模，可達62.5億到100億元美金之間。

鄭麗君說，台美MOU並未載明年限限制，融資可視企業所需申請啟動信保機制，因此可分期建立規劃，目前預計分5期規劃，第一期只要1/5到位就可建立，相關規劃還有待閣揆卓榮泰院長做最後決定，預計分五期達到62.5億美元、最高不超過100億美元的信保機制。

這項信保機制的基金依據過去的國家保證融資機制，由政府和銀行之間共同組成，政府部分考慮由國發基金籌措，同時邀請公股和民間銀行共同參與。

鄭麗君強調，投資MOU的背後有很重要的戰略目標，就是在「根留台灣、布局全球」的目標下，以台灣模式支持對產業進行有利的國際布局。因此這並非供應鏈外移，而是支持我國高科技產業以加法、甚至以乘法來延伸產業實力，擴大在美國的布局。

她進一步強調，這不是供應鏈移轉，而是在美國進一步擴大產業實力，台美共同打造供應鏈，過去台美產業互補，台灣有優秀的製造能力、客製化服務，美國是創新研發、雙方的合作服務一定能發揮加乘效果。

她並表示，各界關切台積電的投資布局，這應該尊重台積電的規劃，不過經濟部、國科會等部會長期協助台積電擴大在台灣的投資，很清楚台積電的先進製程與先進封裝，在台灣的投資絕對遠高於其他國家，護國神山在台灣持續壯大中。

鄭麗君說，要將台美過去的經貿關係升級為AI供應鏈的戰略夥伴關係，過去我們都說「Taiwan can help」，期待未來是「Taiwan-U.S. can lead」，雙方強強聯手，共同在AI浪潮之下，能攜手打造民主陣營的科技供應鏈。