談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對台美關稅談判結果，陳其邁認為，對高雄的中小企業傳統產業可說鬆一口氣，希望政府在資金、設廠或整個市場布局給予高雄傳產更多支持或補助。記者徐白櫻／攝影
針對台美關稅談判結果，高雄市長陳其邁今天表示，高雄的中小企業、傳統產業非常多，15%不跌加關稅的結果對於高雄傳統產業來說，可以暫時鬆一口氣；希望政府提出好的、完整配套措施，輔導業者以「台灣隊」來進行整體供應鏈再重組，在美國或全球布局的時候搶得先機。

今早高雄市政會議前，陳其邁受訪表示，他給予行政院副院長鄭麗君及談判團隊高度肯定，尤其高雄的中小企業傳統產業非常多，15%不跌加關稅結果對高雄傳統產業來說，可以讓他們暫時鬆一口氣，這個部分對高雄產業發展有利。

陳其邁說，更重要的是，整個美國強化製造業，全球供應鏈的再重組非常重要，所以他也希望政府能夠有好的、完整的配套措施，協助 AI產業或傳統產業，能夠在產業供應鏈重組的時候把握契機 ，輔導高雄業者以台灣隊來進行整體供應鏈再重組，能夠到美國或全球布局的時候搶得先機。

陳其邁認為，政府有完整的配套措施非常重要，所以希望政府不管是在資金、設廠或整個市場布局，都能給傳產更多的支持或補助。

台美關稅 陳其邁

相關新聞

影／台美關稅協議助攻 工具機公會：2026年全面甦醒

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）上午舉辦2026展望記者會，指出隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體...

台美關稅底定 台灣工具機公會：出口美國營運預估成長5~8%

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰認為，與...

2500億美元信保…鄭麗君：預計分5期 保證專款最高100億美元

台美對等關稅談判底定，各界關切我方提出2500億美元信保機制如何建立？行政院副院長鄭麗君表示，國發會已經設有國家融資保證...

台美關稅台中產業界吐心聲 江啟臣允：帶國際友人到訪搶回訂單

有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣透過臉書表示，台美關稅雖初步底定15%、不再疊加，但產業界人士認為相關細節還沒公布，...

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

針對台美關稅談判結果，高雄市長陳其邁今天表示，高雄的中小企業、傳統產業非常多，15%不跌加關稅的結果對於高雄傳統產業來說...

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美歷經9個月的關稅談判，至今取得階段性成果。行政院長卓榮泰今天指出，今天是賴清德總統上任第20個月，行政院副院長鄭麗君...

