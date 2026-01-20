談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

針對台美關稅談判結果，高雄市長陳其邁今天表示，高雄的中小企業、傳統產業非常多，15%不跌加關稅的結果對於高雄傳統產業來說，可以暫時鬆一口氣；希望政府提出好的、完整配套措施，輔導業者以「台灣隊」來進行整體供應鏈再重組，在美國或全球布局的時候搶得先機。

今早高雄市政會議前，陳其邁受訪表示，他給予行政院副院長鄭麗君及談判團隊高度肯定，尤其高雄的中小企業傳統產業非常多，15%不跌加關稅結果對高雄傳統產業來說，可以讓他們暫時鬆一口氣，這個部分對高雄產業發展有利。

陳其邁說，更重要的是，整個美國強化製造業，全球供應鏈的再重組非常重要，所以他也希望政府能夠有好的、完整的配套措施，協助 AI產業或傳統產業，能夠在產業供應鏈重組的時候把握契機 ，輔導高雄業者以台灣隊來進行整體供應鏈再重組，能夠到美國或全球布局的時候搶得先機。

陳其邁認為，政府有完整的配套措施非常重要，所以希望政府不管是在資金、設廠或整個市場布局，都能給傳產更多的支持或補助。