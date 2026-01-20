台美關稅談判關鍵布局 卓榮泰揭露「黃金計畫」與台灣模式

行政院長卓榮泰20日召開台美關稅談判說明記者會，他提到了由副總統蕭美琴所提出的構思「黃金計劃」，該計劃是在多次跨部會與談判團隊討論後形成，核心目標在於讓美方政府清楚理解台灣已做好周延準備，並具備可即時落地執行的行動方案。隨著「黃金計畫」逐步展開，談判團隊也進一步提出「台灣模式」的概念，強調由產業自主投資、政府透過制度工具加以支持，展現市場機制與政策工具並行的運作架構。

卓榮泰說明，為因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，在府院的合作之下在台美經貿談判過程中端出具體且具戰略高度的「黃金計畫（Golden Plan）」，作為向美方說明台灣準備程度與合作誠意的關鍵方案。該計畫不僅是談判工具，更是整體產業與經貿布局的重要主軸。

卓榮泰說，「黃金計畫」是在多次跨部會與談判團隊討論後形成，核心目標在於讓美方政府清楚理解台灣已做好周延準備，並具備可即時落地執行的行動方案。為提升辨識度與傳達效果，蕭美琴提出以「Golden Plan」為名，並以金色視覺設計呈現，強化象徵意義與辨識度。

卓榮泰說明，在實際談判場合中，該計畫被放置於最醒目位置，確保美方決策高層能迅速掌握內容重點。政委楊珍妮亦曾就計畫內容進行說明，協助美方理解台灣在產業結構、投資動能及供應鏈角色上的戰略價值。

隨著「黃金計畫」逐步展開，談判團隊也進一步提出「台灣模式」的概念，卓榮泰是強調由產業自主投資、政府透過制度工具加以支持，展現市場機制與政策工具並行的運作架構，這樣的設計有助於在談判中建立台灣具備長期承諾與可持續執行力的形象。

卓榮泰說，「黃金計畫」並非單一承諾或短期對策，而是整合產業投資、金融支援與制度設計的整體方案，目的是在高度競爭的國際經貿環境中，為台灣爭取更有利的談判位置與發展空間。

至於外界關注的資金規模，卓榮泰再次強調，所謂「2,500億元」並非外界誤傳的「5000億元投資案」。實際上，2,500億元係指國內企業依其全球布局與產業發展策略所進行的自主投資，屬於企業決策行為；另一個2,500億元，則是政府運用信用保證機制，透過國內金融機構協助產業取得融資支持，兩者性質、資金來源與運作方式完全不同。

卓榮泰說，政府角色並非直接出資投資，而是透過制度設計降低企業融資風險、強化投資動能，相關信用保證的計算方式與適用條件，將由政府、金融機構與企業依合理機制共同規劃，若將兩項金額簡化合併稱為5,000億元，不僅與事實不符，也可能對後續台美經貿談判造成不必要的誤解。