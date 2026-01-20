快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

台美關稅談判關鍵布局 卓榮泰揭露「黃金計畫」與台灣模式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日召開台美關稅談判說明記者會。記者余弦妙／拍攝
行政院今日召開台美關稅談判說明記者會。記者余弦妙／拍攝

行政院長卓榮泰20日召開台美關稅談判說明記者會，他提到了由副總統蕭美琴所提出的構思「黃金計劃」，該計劃是在多次跨部會與談判團隊討論後形成，核心目標在於讓美方政府清楚理解台灣已做好周延準備，並具備可即時落地執行的行動方案。隨著「黃金計畫」逐步展開，談判團隊也進一步提出「台灣模式」的概念，強調由產業自主投資、政府透過制度工具加以支持，展現市場機制與政策工具並行的運作架構。

卓榮泰說明，為因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，在府院的合作之下在台美經貿談判過程中端出具體且具戰略高度的「黃金計畫（Golden Plan）」，作為向美方說明台灣準備程度與合作誠意的關鍵方案。該計畫不僅是談判工具，更是整體產業與經貿布局的重要主軸。

卓榮泰說，「黃金計畫」是在多次跨部會與談判團隊討論後形成，核心目標在於讓美方政府清楚理解台灣已做好周延準備，並具備可即時落地執行的行動方案。為提升辨識度與傳達效果，蕭美琴提出以「Golden Plan」為名，並以金色視覺設計呈現，強化象徵意義與辨識度。

卓榮泰說明，在實際談判場合中，該計畫被放置於最醒目位置，確保美方決策高層能迅速掌握內容重點。政委楊珍妮亦曾就計畫內容進行說明，協助美方理解台灣在產業結構、投資動能及供應鏈角色上的戰略價值。

隨著「黃金計畫」逐步展開，談判團隊也進一步提出「台灣模式」的概念，卓榮泰是強調由產業自主投資、政府透過制度工具加以支持，展現市場機制與政策工具並行的運作架構，這樣的設計有助於在談判中建立台灣具備長期承諾與可持續執行力的形象。

卓榮泰說，「黃金計畫」並非單一承諾或短期對策，而是整合產業投資、金融支援與制度設計的整體方案，目的是在高度競爭的國際經貿環境中，為台灣爭取更有利的談判位置與發展空間。

至於外界關注的資金規模，卓榮泰再次強調，所謂「2,500億元」並非外界誤傳的「5000億元投資案」。實際上，2,500億元係指國內企業依其全球布局與產業發展策略所進行的自主投資，屬於企業決策行為；另一個2,500億元，則是政府運用信用保證機制，透過國內金融機構協助產業取得融資支持，兩者性質、資金來源與運作方式完全不同。

卓榮泰說，政府角色並非直接出資投資，而是透過制度設計降低企業融資風險、強化投資動能，相關信用保證的計算方式與適用條件，將由政府、金融機構與企業依合理機制共同規劃，若將兩項金額簡化合併稱為5,000億元，不僅與事實不符，也可能對後續台美經貿談判造成不必要的誤解。

台美關稅

延伸閱讀

今早未與卓榮泰同框 陳其邁應邀參加「富邦凹子底開發案」上梁典禮

接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

海委會合署廳舍上梁 卓榮泰：象徵政府海洋發展決心

相關新聞

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

因應台美貿易協定承諾的對美投資，據了解，由國發會主導的「國家融資保證機制」方向已大致明朗，除了初期會先以百億美元為目標來...

鄭麗君今說明台美關稅 藍委：實質審查

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判昨天清晨返台，她在桃園機場表示，經過這一次跟美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力，台...

【即時短評】莫忘世上苦人多 誰在乎「護國神山」局外人？

美台關稅談判底定，行政院副院長鄭麗君昨天清晨歸國，明天上午行政院將舉行說明會。目前外界所知的是台灣以2500億美元投資加...

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

看清楚台美關稅談判的幾個重點！ 台美關稅談判落幕，台灣取得15%、非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，而且在232條款也取得最優厚條件。

陳冲：關稅只是手段 曝「海湖劇本」真正意圖

行政院近日公布對美關稅談判結果，並以跨國稅率比較自評成果優於多數經濟體；不過，在野黨則從我國長期競爭力等提出質疑，認為台...

台美關稅協定 百億美元融資保證 國發會組國家隊

因應台美貿易協定承諾的對美投資，據了解，由國發會主導的融資保證機制方向大致明朗，初期會先以百億美元為目標推出「對美投資的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。