台美關稅協定 百億美元融資保證 國發會組國家隊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

因應台美貿易協定承諾的對美投資，據了解，由國發會主導的融資保證機制方向大致明朗，初期會先以百億美元為目標推出「對美投資的國家融資保證專案」之外，也將邀集九大公股行庫共組國家隊，而公股行庫扮演的角色除了融資，也會共同出面提供保證額度，並且對於專案參與捐助。

至於百億美元的規模，國發會可能出資五至七成。

據悉，有別於現行的國家融資保證基金，這次為了向美國展現履約的誠意，會以另外設置對美投資的保證專案來進行，而「國家隊」的成員，除了九大公股行庫之外，府院目前也有想法，希望其他大型民營銀行也一起加入。

至於這個保證專案的規模，消息人士透露，一開始會先以百億美元為目標，重點在於這些企業本身財資力強，加上美國為已開發國家，風險遠低於新興市場，因此所需要的保證成數應在五成左右即可，不必用到八成甚至九成，另外，保證倍數亦可以從十倍放大到十五倍，或是廿倍，這些都在討論範圍，換言之，一百億美元的規模，足以承作到兩千五百億美元，也就是我國向美國承諾的融資保證額度。

此外，據指出，由於立法院已有決議，國發會不能以台積電為股票來質押借款，因此經費來源恐怕仍必須由政府編列預算，或是國發會以其他擔保品向銀行取得融資，來作為該為專案保證的「基底」。

台美關稅 國發會 公股行庫

