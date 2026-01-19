【即時短評】莫忘世上苦人多 誰在乎「護國神山」局外人？

美台關稅談判底定，行政院副院長鄭麗君昨天清晨歸國，明天上午行政院將舉行說明會。目前外界所知的是台灣以2500億美元投資加上2500億美元信保機制換取美國的關稅讓步，關稅降至一成五與日韓看齊；日前台積電法說會，董事長兼總裁魏哲家亦宣布支持赴美擴張計畫。

魏董掛保證「ＡＩ需求是真的」，台灣向美出口關稅也「的確」降至與日韓相同一成五了，但在執政黨精心縫製的「民進黨執政守住了台灣利益」繡花枕頭裡，真相卻可能很殘酷。

受惠於ＡＩ晶片客而戶訂單湧入，台積電不僅本季營收可望寫下單季新高、且將是最強首季表現，全年營收和獲利也將續創高點之際，台積電赴美是否將導致技術與人才外流、掏空台灣晶圓產業？台積電會否變成「美積電」？雖是言者諄諄的警世危言，但對台灣許多底層百姓來說，這些卻離他們的生活很遙遠，不易形成共鳴。畢竟台積電股票不是人人買得起；相對他們苦哈哈的日子，ＡＩ科技更是遙不可及的天邊雲彩。

只是，在朝野為台美關稅談判結果爭執不休之際，又有誰願意去傾聽市井小民的心聲？

當台積電與ＡＩ不停火熱狂飆，相關產業鏈股票讓股民賺得荷包滿滿，他們會「疑美」嗎？至於買不起台積電股票的民眾，又有多少人在乎台積電赴美投入巨資投產、帶頭轉移相關產業鏈會損害台灣利益？憂心如此下去，台積電恐被掏空成「美積電」？

此刻，執政當局亟欲形塑的表象是：台積電等半導體產業鏈赴美擴大投資，是去「開疆闢土賺大錢」而非「美國脅迫被掏空」；甚至，台灣以投資換取降稅條件不是被迫屈服，而是在大國競逐中以「矽盾」為台灣爭取了「最大利益」。沒說出來的潛台詞是：不拿半導體到美國去「壯大台灣」，難不成要等將來被中共併吞搶走？

日前台積電供應鏈更透露，未來台積電在亞利桑那州可能會興建至少十座晶圓廠。若真是「要五座給十座」，那麼「川普的要求其實並不多」。

如此形塑的美台「合作無間」，也讓民進黨多了些「底氣」，畢竟，當股民沉溺於紅通通的股價時，恐聽不進去「掏空台灣」的苦口婆心；每天為了生活奔波、早已被掏空的「局外人」，又何來心力「憂國憂民」？

在朝野關注和爭論「掏空」、「移山」或歡呼「全壘打」之際，顯然都不該忘記「莫忘世上苦人多」，給多數沒錢沒閒、為著每日生計辛勤打拚而無暇他顧的台灣人民，多些關愛的眼神吧！