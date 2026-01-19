挺企業赴美投資 經部：信用擔保政府不用直接出錢

台美關稅談判達成協議，其中包括台灣廠商自主投資2500億美元，另由政府提供2500億美元信用保證。經濟部今天表示，外界將投資與信保金額相加，解讀為「台灣必須實際投資5000億美元」，並不正確，真正投資是民間自主投資2500億美元，至於信用保證，是政府不用直接出錢，而是幫助有需求的企業做擔保。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

經濟部在臉書發文指出，所謂信用保證，是政府在企業有融資需求時提供擔保，協助企業順利向金融機構取得貸款，而非政府實際拿出資金投資。

經濟部以買房貸款為例說明，就像年輕人買房時向銀行貸款，若實際上有需要，才請父母協助作保，並不代表父母需實際支付購屋款項。

經濟部強調，企業赴美投資仍須自行出資，只有在融資需要時，才會向政府申請信用保證，外界將投資與信保金額相加，解讀為「台灣必須實際投資5000億美元」，並不正確。

針對信保機制是否為新措施，經濟部表示，信用保證制度早就由來已久，自1974年成立以來，中小企業信用保證基金累計承保929萬8202件，保證金額達新台幣21兆884億元，協助超過76萬家中小企業取得融資。

經濟部指出，僅去年全年度來看，提供約36.9萬件信用保證，協助企業融資金額超過1.7兆元，長期以來是支撐台灣中小企業與整體經濟發展的重要工具。