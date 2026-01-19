快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

挺企業赴美投資 經部：信用擔保政府不用直接出錢

中央社／ 台北19日電

台美關稅談判達成協議，其中包括台灣廠商自主投資2500億美元，另由政府提供2500億美元信用保證。經濟部今天表示，外界將投資與信保金額相加，解讀為「台灣必須實際投資5000億美元」，並不正確，真正投資是民間自主投資2500億美元，至於信用保證，是政府不用直接出錢，而是幫助有需求的企業做擔保。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

經濟部在臉書發文指出，所謂信用保證，是政府在企業有融資需求時提供擔保，協助企業順利向金融機構取得貸款，而非政府實際拿出資金投資。

經濟部以買房貸款為例說明，就像年輕人買房時向銀行貸款，若實際上有需要，才請父母協助作保，並不代表父母需實際支付購屋款項。

經濟部強調，企業赴美投資仍須自行出資，只有在融資需要時，才會向政府申請信用保證，外界將投資與信保金額相加，解讀為「台灣必須實際投資5000億美元」，並不正確。

針對信保機制是否為新措施，經濟部表示，信用保證制度早就由來已久，自1974年成立以來，中小企業信用保證基金累計承保929萬8202件，保證金額達新台幣21兆884億元，協助超過76萬家中小企業取得融資。

經濟部指出，僅去年全年度來看，提供約36.9萬件信用保證，協助企業融資金額超過1.7兆元，長期以來是支撐台灣中小企業與整體經濟發展的重要工具。

台美關稅

延伸閱讀

政府信保挺赴美投資 國發會：方案未定但一定會落實

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

115學測社會／關稅、堰塞湖時事入題！考生指「1題型」較多：題目蠻活的

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

相關新聞

【即時短評】莫忘世上苦人多 誰在乎「護國神山」局外人？

美台關稅談判底定，行政院副院長鄭麗君昨天清晨歸國，明天上午行政院將舉行說明會。目前外界所知的是台灣以2500億美元投資加...

陳冲：關稅只是手段 川普不會關心只剩主峰的台積電還是不是護國神山

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，多年前，一位在台學中文的朋友，曾讚嘆中文的奧妙，一句「莫怪我沒早說」，可以...

談川普關稅 賴總統：台灣在變局中爭到最佳競爭位置

賴清德總統今天上午接見「114年全國模範公務人員代表」時說，過去一年，中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式...

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美關稅談判結果出爐，不過各界質疑政府沒說清楚拿了什麼換，國民黨立法院黨團批評，我國投資比例遠高日韓，將造成產業及人口大...

陳冲：勿謂言之不預 川普關稅談判劇本早已透露

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「勿謂言之不預」為題發文表示，台美關稅談判快1年，但是川普的出招老早就在海湖莊園協議裡面...

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。