CNBC：關稅協議難消美對台半導體依賴 台灣矽盾仍穩固

多位分析師告訴美國財經媒體CNBC，儘管台美關稅貿易協議其中一項目標是擴大美國晶片產能，華府短期內不太可能完全擺脫對台灣最先進半導體的依賴，因此所謂「矽盾」目前基本上仍未受損。

CNBC報導，在本月15日達成的台美貿易協議中，台灣政府承諾為本土晶片及科技企業提供2500億美元信用保證，協助這些公司在美擴產。台灣企業出口至美國的晶片，也可享有更多的免關稅配額。

作為交換，美國對台灣多數產品的關稅從20%降至15%，並對學名藥與原料、飛機零組件以及美國國內無法取得之天然資源豁免關稅。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）15日告訴CNBC，協議的目標是將台灣整個半導體供應鏈的4成轉移至美國。但鑒於台灣堅持將最先進技術留在國內，專家質疑美方的計畫能否順利進行。

研究機構SemiAnalysis分析師昆多賈拉（SravanKundojjala）表示，隨著全球最重要的先進半導體產能持續集中在台灣，至少於2020年代結束前，台灣的矽盾（silicon shield）仍將維持穩固。

在台灣政府的「N-2原則」限制下，台積電海外廠的製程技術至少落後國內廠兩代。

儘管台積電已在台灣運用2奈米製程技術量產最先進晶片，其亞利桑那州廠最近才開始為美國客戶量產先進4奈米晶片，預計2030年底前才會逐步升級至2奈米及A16製程技術。

昆多賈拉指出，這樣4到5年的技術落差確保台灣保有自身優勢。他還補充說，如果台灣明天就遭到侵略，全球經濟將面臨「大蕭條等級的衝擊」。

台積電財務長黃仁昭15日接受CNBC訪問時也強調，由於需要國內研發與製造營運之間「高強度的合作」，公司將持續在台灣發展最先進製程技術。

黃仁昭提到：「我們必須在台灣不同據點之間來回調度數百名工程師，因此當我們拓展最先進技術，這項技術仍會留在台灣。」

不過台積電也承諾在美國投資1650億美元設置晶片製造與加工設施以及一座研發實驗室，向輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）等客戶供貨。

分析師指出，將晶片生產重心移出台灣仍具難度。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問芮恩希（William Reinsch）談到，台灣在半導體供應鏈中的工程人才庫及先進製程產能，「無法在其他地方大規模複製」。

芮恩希表示，美國缺乏訓練有素員工，再加上生產成本較高，導致台積電美國廠啟用時程延宕，台美新貿易協議也對解決這些問題幫助有限。

美國山姆休士頓州立大學（Sam Houston StateUniversity）政治學副教授翁履中評論：「半導體生態系無法一夜間遷移，因此矽盾或許將受到削弱，但短期內仍會存在。」

但翁履中也警告：「更大的問題是在美國總統川普（Donald Trump）卸任之後會發生什麼事：如果未來的美國政府持續推動大規模（半導體產業）遷移，台灣失去自身獨特優勢只是時間問題。」

台灣官員則不斷強調，必須推動經濟模式多元化、鼓勵更多產業成長，同時強化國防能力以對抗中國的軍事壓力。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（EurasiaGroup）台灣與中國外交政策專家艾娃．沈（AvaShen，音譯）認為，中國侵台的可能性仍低，貿易協議也不太可能改變北京的相關評估；中國當局更關注的是美中軍事平衡，以及美國對台灣國防的支持程度。