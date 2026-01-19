政府信保挺赴美投資 國發會：方案未定但一定會落實

台美關稅談判達成共識，協議內容除了企業自主投資，也包含政府透過信用保證方式，提供最高2500億美元融資額度。國發會副主委高仙桂表示，執行方式還在討論，但因屬台美協議的一環，政府將確保機制落實。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

政府信用保證額度2500億美元方面，目前規劃透過國發會國家融資保證機制承擔。

高仙桂今天出席中經院「2026年經濟展望論壇」，會後受訪表示，關於信保機制如何運作，額度、機制，因為金額真的比較大，行政院還在討論，但政府一定會讓機制落實，畢竟是台美協議內容的一部分。

媒體詢問，報導指出國發基金是台積電大股東，可透過質押台積電股票籌措財源，或是合併現有信保基金機制等作法，這些是否為方案選項。高仙桂重申，外界多用現有機制猜想，但相關細節作法尚在討論，若有結論，會再對外說明。

媒體追問，政府定案後，是否需要經過立法院同意，高仙桂回答，除非後續評估需編列特別預算，否則屬行政機制，應不須立法院同意。