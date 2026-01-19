台美關稅底定 藍要求政院提產業衝擊評估報告

國民黨立法院黨團今天表示，嚴正要求行政院針對對美投資計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險的評估。

台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強說，台灣每年國內生產毛額（GDP）約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，這項對美投資占台灣GDP62.5%，很難理解為何政府上下能夠喜孜孜的宣傳。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，當年行政院提出服貿對「產業衝擊影響評估報告」，送交立法院審查接受全民檢視。因此要求行政院必須比照服貿協議先例，針對對美投資計畫提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

國民黨團也提出3項嚴正要求，一是行政院說清楚2500億美元的信用擔保，錢從哪裡來、風險如何控管；二是當初承諾先進製程留在台灣，現卻出現恐有30%至40%將外移，政府要如何守住台灣半導體核心競爭力；三是當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦，政府具體因應方案為何。

與會的國民黨立委王鴻薇認為，台灣承諾如此大的對美投資金額，這不是根留台灣，也不是全球布局，世界上沒有任何一個國家，會承諾投資另外一個國家的金額、竟占整體GDP超過50%，這是非常危險的作法。