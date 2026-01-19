快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

台美關稅底定 藍要求政院提產業衝擊評估報告

中央社／ 台北19日電

國民黨立法院黨團今天表示，嚴正要求行政院針對對美投資計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險的評估。

台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強說，台灣每年國內生產毛額（GDP）約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，這項對美投資占台灣GDP62.5%，很難理解為何政府上下能夠喜孜孜的宣傳。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，當年行政院提出服貿對「產業衝擊影響評估報告」，送交立法院審查接受全民檢視。因此要求行政院必須比照服貿協議先例，針對對美投資計畫提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

國民黨團也提出3項嚴正要求，一是行政院說清楚2500億美元的信用擔保，錢從哪裡來、風險如何控管；二是當初承諾先進製程留在台灣，現卻出現恐有30%至40%將外移，政府要如何守住台灣半導體核心競爭力；三是當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦，政府具體因應方案為何。

與會的國民黨立委王鴻薇認為，台灣承諾如此大的對美投資金額，這不是根留台灣，也不是全球布局，世界上沒有任何一個國家，會承諾投資另外一個國家的金額、竟占整體GDP超過50%，這是非常危險的作法。

台美關稅

延伸閱讀

停水引爆藍綠互嗆！藍批童子瑋放馬後炮 綠批謝國樑市政失能

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

小心伸縮縫！台62線半年兩起大規模爆胎事故 車主怒求國家賠償

相關新聞

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定...

談川普關稅 賴總統：台灣在變局中爭到最佳競爭位置

賴清德總統今天上午接見「114年全國模範公務人員代表」時說，過去一年，中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式...

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美關稅談判結果出爐，不過各界質疑政府沒說清楚拿了什麼換，國民黨立法院黨團批評，我國投資比例遠高日韓，將造成產業及人口大...

陳冲：勿謂言之不預 川普關稅談判劇本早已透露

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「勿謂言之不預」為題發文表示，台美關稅談判快1年，但是川普的出招老早就在海湖莊園協議裡面...

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？...

鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今返台，賴清德總統透過臉書表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。