談川普關稅 賴總統：台灣在變局中爭到最佳競爭位置

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今天上午接見「114年全國模範公務人員代表」時說，過去一年，中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰。他提到台美關稅談判，稱感謝行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊，為台灣爭取與美國主要盟友同等待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭位置。

賴總統指出，這項談判結果勢必會推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風依然穩健前行；新的一年台灣將繼續大步向前走；期許各位模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

賴總統宣示來年的4項目標，包含打造更安全、更堅韌的台灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權；邁向智慧繁榮的新臺灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保台灣在下一世代的競爭優勢；建構更均衡發展、更公平的台灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

本次全國模範公務人員得獎者中，包含海委會副主委兼海巡署長張忠龍，賴總統讚其帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力、打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。

而海委會日前才鬧出中共軍演期間花7萬元餐敘的新聞，除了海委會主委管碧玲致歉外，張忠龍當時也出面表示，中國海警船與軍艦當晚6時已離開限制水域，他才向管碧玲建議餐敘可以照常舉行，至於費用則由管碧玲的特支費支應，總共花7萬多元。

