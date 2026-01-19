台美關稅爭議延燒 連賢明拆解三大疑慮

對美關稅與投資協議引發市場高度關注，外界質疑政府承諾2,500億美元信用保證，是否將拖累財政、排擠中小企業投資。中經院院長連賢明直言，相關擔憂多屬誤解，政府實際需提撥的信保金額遠低於帳面數字，不僅不會排擠中小企業資源，反而有助引導資金投入、放大民間投資動能，整體仍在台灣財政可負擔範圍內。

連賢明19日發布臉書貼文指出，目前有關對美關稅協議的討論大概有三個問題。第一，政府提供的信用保證會不會拖垮台灣財政？會不會排擠台灣中小企業的投資？第二，美國商務部長勇伯到處喊說先進製程美國要達到四成，台灣半導體產業會不會整個被搬走？第三，這次的貿易協議到底談得好不好？為什麼有人講談得很好，有人講這是國難。

針對第一題，連賢明指出，經濟部已經說明，政府承諾的2,500億美元的信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。

那政府要用多少經費來支持2,500億美元的信保呢？連賢明分析，要估計這個數目，要先了解什麼是信用保證。所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，要進行投資的時候，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。這時候，政府可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

連賢明說，以這個理由來看，信用貸款對象很清楚就是針對中小企業。目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電（2330）或鴻海（2317）或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。在現有民間承諾的2,500億美元中，需要政府擔保估計不到十分之一。也就是說，政府保證金額應該不會超過250億美元。

連賢明指出，若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作10塊的生意 （目前信保基金承作比例約 1: 13-4），政府這次的信保需要提撥金額應該在25億美元以下；若再區分為四年提撥，政府每年僅需提撥金額在150-200億元台幣，遠低於政府財政可負擔的規模。

此外，連賢明補充，根據信保基金的數據，台灣中小企業在信保基金的壞帳率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該大概率能夠獲利，外界不需要看到2,500億美元就覺得台灣沒有辦法負擔，排擠到中小企業的投資。台灣銀行體系現在光超額儲蓄就有三四兆台幣沒辦法消化，假設可以透過這些措施增加民間投資，對台灣的經濟反而有幫助。