快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

台美關稅爭議延燒 連賢明拆解三大疑慮

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

對美關稅與投資協議引發市場高度關注，外界質疑政府承諾2,500億美元信用保證，是否將拖累財政、排擠中小企業投資。中經院院長連賢明直言，相關擔憂多屬誤解，政府實際需提撥的信保金額遠低於帳面數字，不僅不會排擠中小企業資源，反而有助引導資金投入、放大民間投資動能，整體仍在台灣財政可負擔範圍內。

連賢明19日發布臉書貼文指出，目前有關對美關稅協議的討論大概有三個問題。第一，政府提供的信用保證會不會拖垮台灣財政？會不會排擠台灣中小企業的投資？第二，美國商務部長勇伯到處喊說先進製程美國要達到四成，台灣半導體產業會不會整個被搬走？第三，這次的貿易協議到底談得好不好？為什麼有人講談得很好，有人講這是國難。

針對第一題，連賢明指出，經濟部已經說明，政府承諾的2,500億美元的信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。

那政府要用多少經費來支持2,500億美元的信保呢？連賢明分析，要估計這個數目，要先了解什麼是信用保證。所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，要進行投資的時候，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。這時候，政府可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

連賢明說，以這個理由來看，信用貸款對象很清楚就是針對中小企業。目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電（2330）或鴻海（2317）或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。在現有民間承諾的2,500億美元中，需要政府擔保估計不到十分之一。也就是說，政府保證金額應該不會超過250億美元。

連賢明指出，若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作10塊的生意 （目前信保基金承作比例約 1: 13-4），政府這次的信保需要提撥金額應該在25億美元以下；若再區分為四年提撥，政府每年僅需提撥金額在150-200億元台幣，遠低於政府財政可負擔的規模。

此外，連賢明補充，根據信保基金的數據，台灣中小企業在信保基金的壞帳率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該大概率能夠獲利，外界不需要看到2,500億美元就覺得台灣沒有辦法負擔，排擠到中小企業的投資。台灣銀行體系現在光超額儲蓄就有三四兆台幣沒辦法消化，假設可以透過這些措施增加民間投資，對台灣的經濟反而有幫助。

台美關稅

延伸閱讀

美國進逼格陵蘭 英相電川罕見表達不滿

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美拍板關稅協議 蔣萬安盼中央完整清楚說明

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

相關新聞

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定...

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美關稅談判結果出爐，不過各界質疑政府沒說清楚拿了什麼換，國民黨立法院黨團批評，我國投資比例遠高日韓，將造成產業及人口大...

陳冲：勿謂言之不預 川普關稅談判劇本早已透露

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「勿謂言之不預」為題發文表示，台美關稅談判快1年，但是川普的出招老早就在海湖莊園協議裡面...

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？...

鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今返台，賴清德總統透過臉書表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓...

台美關稅只需2讀 江啟臣指嚴審是扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定」及相關 MOU未來會送國會審議。賴與卓都呼籲國會支持，言下之意，下一個「戰場」在立法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。