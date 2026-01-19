「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美關稅談判結果出爐，不過各界質疑政府沒說清楚拿了什麼換，國民黨立法院黨團批評，我國投資比例遠高日韓，將造成產業及人口大量外移，這就是實質掏空台灣，卻還喜孜孜把「德公移山」的喪事當喜事辦，政府應比照當年服貿提出影響評估報告，並送立法院審查。

台美經貿談判，確認對等關稅為15％且不再疊加，賴清德總統用「大突破」、卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果，不過仍遭各界質疑，國民黨團今天開「15兆元換關稅！ 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會。國民黨立委們質疑，「台灣模式」成「外移模式」。

國民黨立委賴士葆表示，政府談到15％關稅到底付出多少代價？2500億美元直接投資、2500億美元政府信用保證，統計關聯半導體產業有超過2300家要同步外移，10多萬工程人才將出走，台灣人口恐少20萬人。他呼籲，政府讓企業赴美投資一元，同時也應投資台灣一元。

國民黨立委王鴻薇直呼，我國投資金額看起來跟日韓差不多，但彼此GDP不一樣，日本投資金額GDP占比12.8%、韓國19.4%，我國卻是到了62.5%，這當然就是掏空台灣；我國國內投資總額一年6兆元台幣，現在投資美國卻高達15兆元台幣，產業也可能出現空洞化危機，政府應避免排擠國內投資、也要保障國內就業情況。

國民黨團書記長羅智強批評，國民黨種樹種了半世紀，民進黨執政最能拿出的成績單，卻是國民黨種下的高科技大樹台積電，如今民進黨政府砍樹，不只是台積電，還將高科技產業鏈護國神山群外移，更喜孜孜把「德公移山」的喪事當喜事辦。

國民黨團首席副書記長林沛祥要求，政府有太多要說明清楚，第一，15兆元台幣投資、擔保的錢從哪來？第二，民進黨說先進製程根留在台灣，但台積電說更先進製程30%會在美國，美國甚至說目標是將台灣40%半導體供應鏈移轉美國，這就是產業外移、實質掏空。