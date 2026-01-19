快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

台美拍板關稅協議 蔣萬安盼中央完整清楚說明

中央社／ 台北19日電

行政院副院長鄭麗君率團敲定台美對等關稅取得15%且不疊加稅率，今天返台。台北市長蔣萬安說，期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，以確保勞工及中小企業的權益。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。

鄭麗君與談判團隊今天上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機。

蔣萬安上午出席「115年度市長與里長有約-信義區」活動，會前媒體聯訪時問到台美對等關稅談判成果讓鄭麗君代表民進黨參選台北市長的呼聲起，是否感受壓力。

蔣萬安回應，其實離選舉還有一段時間，就是持續推動各項市政，今天也持續在基層行走、和里長面對面交換意見，以利持續照顧所有市民。

蔣萬安說，至於關稅，很期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，以確保每一名勞工及中小企業的權益。

另方面，內政部長劉世芳今天在立院表示，社宅政策除中央以外，地方政府也需接受此挑戰、檢討與策進；她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將拜訪台中市長盧秀燕、蔣萬安，盼共同檢討、精進未來是否有更好的社宅政策。蔣萬安對此表示，會持續跟中央溝通。

台美關稅

延伸閱讀

鄭麗君選北市長是超級大亮點？ 羅智強：拿「德公移山」當政績？

影／柯文哲批營養午餐免費騙選票 蔣萬安平靜解釋

影／卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

相關新聞

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定...

「台灣模式」是「外移模式」？ 國民黨團質疑德公移山15兆元換關稅

台美關稅談判結果出爐，不過各界質疑政府沒說清楚拿了什麼換，國民黨立法院黨團批評，我國投資比例遠高日韓，將造成產業及人口大...

陳冲：勿謂言之不預 川普關稅談判劇本早已透露

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「勿謂言之不預」為題發文表示，台美關稅談判快1年，但是川普的出招老早就在海湖莊園協議裡面...

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？...

鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今返台，賴清德總統透過臉書表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓...

台美關稅只需2讀 江啟臣指嚴審是扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定」及相關 MOU未來會送國會審議。賴與卓都呼籲國會支持，言下之意，下一個「戰場」在立法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。