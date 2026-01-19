陳冲：勿謂言之不預 川普關稅談判劇本早已透露

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「勿謂言之不預」為題發文表示，台美關稅談判快1年，但是川普的出招老早就在海湖莊園協議裡面透露了，而且只要看過戰國策的都知道川普的策略是跟著戰國策的軌跡走，他並強調，台美關稅談判，要關心的不應是區區稅率，而是台灣長期建立的科研基礎，以及人才培養，在產能外移後，是否還會被視為戰略夥伴。

陳冲也指出，川普想將台灣半導體產能泰半移至美國，才是他的MAGA（讓美國再度偉大）重要的一著棋，他也表示，川普不會關心三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山、是否士氣渙散。至於所謂政府的融資保證機制，是否合法、是否可行？陳冲認為有待商榷。

陳冲回想，多年前，一位在台學中文的朋友，曾讚嘆中文的奧妙，一句「莫怪我沒早說」，可以六個字沒一字重複，以更典雅的方式表達:「勿謂言之不預」。

陳冲觀察，行政院發布對美關稅談判結果，從稅率跨國比較，頗為自得，而在野政黨則由GDP（國內生產毛額）等主觀條件看，認為反居劣勢，朝野爭執不休。他從近一年的觀察，並曾多次提出建議與諍言的立場來看，總是不解與惋惜，一年來他在演講、專欄、或研討會中，總期盼主事者能多讀海湖莊園協議以及戰國策（合縱連橫），以為決策捭闔、判斷虛實的參考，但似乎只是wishful thinking。

回溯2024年11月川普愛將米蘭（Stephen Miran）發表俗稱海湖莊園協議的「重構全球貿易體系指引」時，陳冲表示，或因過度跳脫傳統思考，世人並未重視，及至川普勝選上任，陳冲在去年2月的演講時即提醒注意，但一般也不敢置信狂想真會付諸實施。

2025年4月2日白宮掀開對等關稅風暴，當天陳冲應記者訪問時表示，提高關稅自傷，川普此舉「應是另有目的」，媒體下標雖曾引用，但因焦點多在官方回應，未太注意另有目的所指為何。

陳冲進一步指出，如果願意回顧海湖莊園協議，不難發現其中至少有三項重點，與關稅談判有關：

一、美國可操縱關稅議題，以換取貿易夥伴做重大的產業投資，可見關稅本身不是首要目的。

二、美國可利用關稅，促使其他國家在貿易或安全議題達成更有利的條件。

三、關稅作為談判工具，總統就幅度、時機等反覆無常的態度，可以製造恐懼與疑慮，將增加談判的籌碼(。

陳冲分析，以上三點在過去十個月的交涉或談判過程中經常可見，這些伎倆早在2024年就已經見諸公開文件，川普如通曉中文，大可說：「勿謂言之不預，我早把劇本公開了，各位還是要踩進陷阱，奈何？」

陳冲認為，其他國家沒讀過戰國策，也就算了，但他質疑，中華民國談判代表能說不知道戰國策是啥？能說沒看過海湖莊園協議？能說美國不是在照表操課？他指出，別的不談，1月17日川普針對北約有意增援格陵蘭，就表示不配合美國的北約國家（第二點安全議題），將加徵關稅，他反問，這不正是海湖的劇本？儘管並不符合北大西洋公約的規定。

美國商務部長盧特尼克事後接受專訪時，將半導體投資（含台積電）一路喊到5千億美元，對此陳沖表示，可以看出整個問題中心不在關稅，而是另有目的，其實早在去年的3月3日台積電宣布加碼1千億美元，於白宮記者會中，針對該投資於中共拿下台灣時是否可minimize對美國半導體的衝擊時，川普瞻顧的措辭，以及事後部長的補充，美國意圖就昭然若揭：將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山？是否士氣渙散？就非川普所欲關心。

陳冲表示，勿謂言之不預，戰國策早已明示，合縱連橫各有妙用，近日美國在格陵蘭布局，與歐盟過招，他比喻，其結局究竟是秦國15年不敢窺函谷關？還是秦一統天下？且看有無蘇秦或張儀出世。