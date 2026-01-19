影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

快訊

國民黨立院黨團副書記長王鴻薇（圖）等人今天在立院黨團舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，針對台灣關稅談判代表帶回，投資美國5000億美元換15%關稅的條件，國民黨團表示：這不成比例也不划算，這樣的談判結果，民進黨政府必須向台灣民眾說明清楚。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，針對台灣關稅談判代表帶回，投資美國5000億美元換15%關稅的條件，國民黨團表示：這不成比例也不划算，我國GDP約0.8兆美元，承諾投資美國5000億美元，相對於日本約4.3兆美元，投資美國5500億美元、南韓的1.8兆美元，投資美國3500億美元，佔GDP比例分別為62.5%、12.8%、19.4%，比較起來台灣付出相當大的代價，而我國出口美國每年約百億美元，卻要花5000億美元來換，這樣的談判結果，民進黨政府必須向台灣民眾說明清楚。

