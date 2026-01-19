鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君今晨返台，行政院長卓榮泰親往接機。取自卓榮泰臉書
行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今返台，賴清德總統透過臉書表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」

歷經9個月的關稅談判，台美上周達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加等，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。而台美貿易協議仍在進行法律檢視，將另擇期簽署文件，並隨同產業影響評估送交立法院審議。

鄭麗君今晨返台，行政院長卓榮泰親往接機，賴總統轉發卓榮泰臉書，卓榮泰透過臉書指出，「總統領軍 前鋒麗君，院守後防 集體作戰，辛苦了，談判團隊！謝謝你們！稍作休息，我們繼續拚，讓國家向前進！」

