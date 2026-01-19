矽盾地位動搖？台美貿易協議催動台積電加速海外布局

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電亞利桑那州廠（Fab21）。中央社
在美台貿易協議的推波助瀾下，台積電（2330）基於客戶和地緣政治考量，也找到落實向海外加速擴展的契機。

按協議的條件，台積電預料會再宣布在亞利桑那州增闢晶圓廠，並持續將更多先進製程技術引進美國。台積電上周四在法說會上表示，今年計畫投入高達560億美元的資本支出。

華爾街日報引述知情人士報導，台積電也計劃進軍阿拉伯聯合大公國，但礙於阿聯和中國大陸關係密切，可能尚須美國點頭。與此同時，台積電正在德國興建首座晶圓廠，在日本熊本縣的晶圓廠也於2024年啟用。

專家指出，從這些擴張計畫和投資承諾看來，台積電和台灣政府面對半導體產業地緣政治，以及全球人工智慧（AI）浪潮帶來的契機，各自盤算的邏輯已出現改變。台灣當局目前管制台積電海外廠所使用的技術，比國內開發的製程至少落後兩代。

不過，台積電已崛起為擁有自身主導權的強權，其考量與台灣政府未必全然相同，畢竟台灣未來可供建廠的土地和電力可能有限。

如此變化也將改變台積電所扮演「矽盾」的局面。原本的態勢是，台積電和台灣半導體業對全球經濟關係重大，大到中國大陸不會貿然入侵，且美國在必要時也會出手保護台灣。

商務部長盧特尼克暗示，台灣的安全並非繫於晶圓廠，而是美國的眷顧。他上周四接受 CNBC 訪問時說：「我們的總統是保護他們國家的關鍵，所以他們得讓他高興。」盧特尼克表示，目標是將台灣四成的半導體供應鏈搬到美國。

有分析師認為，台積電有可能未來數十年會將大部先進製程移往台灣以外地區。

喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）研究員 Sam Bresnick 說：「矽盾的概念正從多面向瓦解。必須以不同的角度重新審視台積電的利害關係。」

但不乏分析師對「矽盾」地位動搖的說法表示質疑，CNBC引述多位分析師指出，台美貿易協議短期內不太可能讓華府完全擺脫對台灣最先進半導體的依賴，「矽盾」地位暫且無虞。

SemiAnalysis 分析師 Sravan Kundojjala 指出，由於全球最關鍵的先進產能仍集中在台灣，「矽盾」概念在 2030 年前都會維持穩固。

Kundojjala 認為，台灣領先四到五年的技術落差，確保競爭優勢；他說，若對岸明天入侵台灣，全球經濟將面臨「大蕭條等級的衝擊」。

政府智庫「民主網絡、社會與新興科技基地」（DSET）執行長張智程指出，台灣擁有訓練有素的人才資源和製造生態系，這代表半導體製造的領先地位不至於被美國取代。張智程指出，在美國製造最先進的晶片將會「極其昂貴且缺乏效率」。

威斯康辛大學麥迪遜校區 AI 專案負責人 Matt Seitz 認為，要達到台灣以外建立起足以撐場、能實質增加產出的生產基地，至少要等到 2030 或 2035 年。若要達到能實質吸收台灣遭受的重大衝擊，而不至於引發全球嚴重短缺的程度，恐怕要等到本世紀中葉或更晚。

德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中提醒，更大的問題在於川普之後的局勢，如果未來幾屆美國政府持續推動大規模遷移，那麼台灣失去其獨門優勢，喪失矽盾屏障，將是遲早的問題。

