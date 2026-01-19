快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴信義區里長座談。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴信義區里長座談。記者林麗玉／攝影

台美關稅談判團隊完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，行政院副院長鄭麗君今返台，院長卓榮泰高規格接機，媒體人樊啓明認為，卓打破常規，超高規格接機，極強政治訊號是要「造王」鄭麗君。蔣萬安今被問及，若鄭麗君戰北市會有壓力？蔣說，就是持續推市政、照顧所有市民。

至於關稅，蔣萬安說，「我們都很期待中央能夠做一次很完整清楚的說明，確保勞工、中小企業權益。」

蔣萬安今天赴信義區里長座談，對於鄭麗君完成關稅台美談判的階段性任務，接下來是否戰北市長？會不會有壓力？

蔣萬安今天表示，距離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項市政，今天我們持續在基層勤走，與里長面對面交換意見，持續照顧所有市民朋友。

台美關稅

延伸閱讀

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

影╱柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費民粹 秦慧珠：不要嘴賤

挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

相關新聞

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定...

影／卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝

台美關稅談判團隊完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，行政院副院長鄭麗君今返台，院長卓榮泰高規格接機，媒體人樊啓明認...

卓榮泰對台美關稅談判成果表達高度肯定 後續將持續以四大目標努力

行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國，他指出台美關稅後...

鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

行政院副院長鄭麗君19日早晨返抵國門，她指出，此行在華府已完成總結會議，確認台灣在歷經九個月協商後，成功取得對等關稅15...

影／鄭麗君率談判團隊返台 卓榮泰到場接機「明早正式向國人說明」

行政院副院長鄭麗君14日晚間率談判團隊赴美展開對等關稅談判，與美方達成台灣對等關稅調降為15％不疊加，另透過台灣模式，帶...

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

台美關稅協議拍板，台灣企業將自主投資美國2500億美元（約新台幣7兆9057億元）。美國商務部長日前表示，這項投資總額已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。