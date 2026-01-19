台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定」及相關 MOU未來會送國會審議。賴卓都呼籲國會支持，言下之意，下一個「戰場」在立法院。

立法院副院長江啟臣表示，台美關稅最關鍵也是各產業、人民最關心的是「衝擊影響評估報告」，行政院必須隨案附上對產業、就業及經濟影響的評估報告。立法院一定會以顧全國家及全民利益的基礎上，在實質審查時扮「黑臉」，黑臉不是指一昧反對，而是要給執政談判團隊跟美方洽簽的「底氣」。

另外，立院人士表示，鄭麗君說的完全正確，協定是要送到立院審查，立院審查協定或MOU的法源依據主要是《條約締結法》與《立法院職權行使法》。

至於人民關心的「如何審」？江啟臣表示，首先，行政院將協定文本、影響評估報告送交立法院。在院會中宣讀標題，隨即交付相關委員會審查。

江啟臣說，進入委員會審查就是所謂的「深水區」。 通常是由外交及國防委員會或與經貿相關的委員會，比如經濟委員會聯席審查。委員會可召開公聽會，邀請學者、團體表達意見。接著是實質討論， 委員針對條文進行逐條討論，並作成審查報告。然後就是到了院會討論與議決，針對審查報告進行廣泛討論與逐條議決。

過去立法院審議ＦＴＡ（自由貿易協定）都是包裹審查，只有全部通過或全部不過。江啟臣說，根據《條約締結法》，設有「保留條款」，未來如果審議過程面臨較具爭議條文，覺得窒礙難行或國內民意反對，立法院可以請行政部門就該條文回去重新談判。

但江啟臣也說，依《立院職權行使法》，條約案只需2讀，另外，原則上只能就協定內容只能「同意」、「不同意」，不能文字更動。

江啟臣說，台美關稅談判是重大的事情，他已請國民黨智庫準備，未來國會審查時才能做有效跟顧到國家利益。他相信國民黨在審查時不會有政黨之爭的立場，只有人民與國家利益為第一順位。