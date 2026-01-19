快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

卓榮泰對台美關稅談判成果表達高度肯定 後續將持續以四大目標努力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國。行政院提供
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國。行政院提供

行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國，他指出台美關稅後續仍有不少艱鉅工作要完成，談判團隊，將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全等四大目標為依歸，完成賴總統與國人所交付的責任。

卓榮泰指出，此次現場有許多來自各界的代表，自動自發在清晨趕到機場，向返國的談判團隊表達感謝，此次國人高度關注的台美關稅與貿易協議，談判過程相當艱辛。

鄭麗君與談判團隊已多次自美國返台，每一次其實都希望親自到場迎接，只是考量不希望讓副院長與談判代表承受過多時間與行程壓力，始終未對外張揚。但這一次，談判確實取得相當實質且具意義的進展與成果，因此特別前來表達支持與感謝。

卓榮泰也說，當然，後續仍有不少艱鉅工作要完成。鄭麗君副院長與楊珍妮政委及整個談判團隊，將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全等四大目標為依歸，完成總統與國人所交付的責任。

卓榮泰也提到，今日行政院秘書長張惇涵也親自到機場空橋迎接談判團隊，現場亦有來自百工百業的多位理事長與產業代表，不約而同前來，向副院長與全體談判團隊表達最即時、最誠摯的感謝。

此外，卓榮泰也提到，行政院將舉行副院長與談判團隊返國的正式說明會，屆時將更完整、清楚地向國人說明整體談判過程、成果，以及後續的重要進展。

台美關稅

延伸閱讀

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

鄭麗君關稅談判露鋒芒 綠營再現北市戰蔣萬安勸進聲

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

美宣布我方至少提供2500億美元信保 鄭麗君卻稱是「上限」

相關新聞

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

賴清德總統用「大突破」、行政院長卓榮泰拿「揮出全壘打」形容台美關稅的談判成果。行政院副院長鄭麗君副院長說，「台美貿易協定...

影／鄭麗君率談判團隊返台 卓榮泰到場接機「明早正式向國人說明」

行政院副院長鄭麗君14日晚間率談判團隊赴美展開對等關稅談判，與美方達成台灣對等關稅調降為15％不疊加，另透過台灣模式，帶...

卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝

台美關稅談判團隊完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，行政院副院長鄭麗君今返台，院長卓榮泰高規格接機，媒體人樊啓明認...

卓榮泰對台美關稅談判成果表達高度肯定 後續將持續以四大目標努力

行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國，他指出台美關稅後...

鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

行政院副院長鄭麗君19日早晨返抵國門，她指出，此行在華府已完成總結會議，確認台灣在歷經九個月協商後，成功取得對等關稅15...

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

台美關稅協議拍板，台灣企業將自主投資美國2500億美元（約新台幣7兆9057億元）。美國商務部長日前表示，這項投資總額已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。