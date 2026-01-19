影／鄭麗君率談判團隊返台 卓榮泰到場接機「明早正式向國人說明」

行政院副院長鄭麗君14日晚間率談判團隊赴美展開對等關稅談判，與美方達成台灣對等關稅調降為15％不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。鄭麗君與談判團隊今天清晨歸國，行政院長卓榮泰親自到場接機，並在現場表示將於明天早上9點在行政院舉行正式說明會。

卓榮泰表示，台美關稅貿易協定談判過程非常辛苦，這已是鄭麗君第數次從美國回來，這次獲得實質且有意義的進展和結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標，完成總統賴清德跟國人交付的責任，明天早上9時在行政院舉行正式的說明會。

鄭麗君透露，雖然她跟楊珍妮政委是談判團代表，但談判團隊就是整個政府，談判小組除了談判代表外，還有各部會代表，從總統、副總統、行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長開了無數次決策會議擬定策略，讓談判團有總體的方針跟方向，在所有的跨部會努力之下，每一次在前線談判時，總統跟行政院長都是無時差在台灣陪同，隨時可以打電話請示、解決問題，是整個政府一起努力走到今天這一步。

鄭麗君說，今天要向院長跟國人報告的是，談判團此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國家中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國的待遇，這是談判的一個階段性結果，也和商務部先簽署了投資合作備忘錄（MOU），數周後簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽完就完成最後一哩路。