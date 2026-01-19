快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

影／鄭麗君率談判團隊返台 卓榮泰到場接機「明早正式向國人說明」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
行政院副院長鄭麗君（左三）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，成員包括政院政務委員楊珍妮（右二）、國安會諮委黃重諺（左一）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。代表團今天清晨歸國時，行政院長卓榮泰（右三）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（左三）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，成員包括政院政務委員楊珍妮（右二）、國安會諮委黃重諺（左一）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。代表團今天清晨歸國時，行政院長卓榮泰（右三）親自到場接機。記者黃仲明／攝影

行政院副院長鄭麗君14日晚間率談判團隊赴美展開對等關稅談判，與美方達成台灣對等關稅調降為15％不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。鄭麗君與談判團隊今天清晨歸國，行政院長卓榮泰親自到場接機，並在現場表示將於明天早上9點在行政院舉行正式說明會。

卓榮泰表示，台美關稅貿易協定談判過程非常辛苦，這已是鄭麗君第數次從美國回來，這次獲得實質且有意義的進展和結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標，完成總統賴清德跟國人交付的責任，明天早上9時在行政院舉行正式的說明會。

鄭麗君透露，雖然她跟楊珍妮政委是談判團代表，但談判團隊就是整個政府，談判小組除了談判代表外，還有各部會代表，從總統、副總統、行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長開了無數次決策會議擬定策略，讓談判團有總體的方針跟方向，在所有的跨部會努力之下，每一次在前線談判時，總統跟行政院長都是無時差在台灣陪同，隨時可以打電話請示、解決問題，是整個政府一起努力走到今天這一步。

鄭麗君說，今天要向院長跟國人報告的是，談判團此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國家中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國的待遇，這是談判的一個階段性結果，也和商務部先簽署了投資合作備忘錄（MOU），數周後簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽完就完成最後一哩路。

鄭麗君表示，經過這一次跟美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分感受到世界看好台灣、需要台灣。政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業的根基紮得更深、更廣，以更壯大的台灣，自信地走向世界。

行政院副院長鄭麗君（中）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，今天清晨歸國時有大批支持者接機。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，今天清晨歸國時有大批支持者接機。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（左一）今晨返台時在機場發言，行政院長卓榮泰（左二）到場接機。代表團成員政院政務委員楊珍妮（右二）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（左一）今晨返台時在機場發言，行政院長卓榮泰（左二）到場接機。代表團成員政院政務委員楊珍妮（右二）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（左）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，今天清晨歸國，行政院長卓榮泰（中）到場接機。鄭麗君透露，雖然她跟楊珍妮政委（右）是談判團代表，但談判團隊就是整個政府。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（左）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，今天清晨歸國，行政院長卓榮泰（中）到場接機。鄭麗君透露，雖然她跟楊珍妮政委（右）是談判團代表，但談判團隊就是整個政府。記者黃仲明／攝影
行政院長卓榮泰（左二）與經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）握手致謝。記者黃仲明／攝影
行政院長卓榮泰（左二）與經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）握手致謝。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（右四）今晨返台時在機場發言，行政院長卓榮泰（右三）到場接機。代表團成員國安會諮委黃重諺（前排左三）、政院政務委員楊珍妮（右二）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君（右四）今晨返台時在機場發言，行政院長卓榮泰（右三）到場接機。代表團成員國安會諮委黃重諺（前排左三）、政院政務委員楊珍妮（右二）、經貿談判辦公室助理談判代表侯禎穎（右一）。記者黃仲明／攝影

台美關稅

延伸閱讀

鄭麗君率關稅談判團返台 卓揆接機讚獲實質成果

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

鄭麗君關稅談判露鋒芒 綠營再現北市戰蔣萬安勸進聲

相關新聞

影／鄭麗君率談判團隊返台 卓榮泰到場接機「明早正式向國人說明」

行政院副院長鄭麗君14日晚間率談判團隊赴美展開對等關稅談判，與美方達成台灣對等關稅調降為15％不疊加，另透過台灣模式，帶...

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

台美關稅協議拍板，台灣企業將自主投資美國2500億美元（約新台幣7兆9057億元）。美國商務部長日前表示，這項投資總額已...

鄭麗君今「凱旋歸國」 卓揆接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，日前與美方達成共識，對等關稅調降為百分之十五不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠...

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，近日順利達成共識，除了對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自...

綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看...

台美關稅談判出爐競爭力依舊？產業是否外移引爭論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣不會因為大量投資美國，產業鏈就外移！」針對台美關稅談判結果，學者李淳認為，此次台美關稅談判不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。