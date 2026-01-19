鄭麗君率關稅談判團返台 卓揆接機讚獲實質成果

快訊

中央社／ 桃園機場19日電

行政院副院長鄭麗君率談判團隊到美國達成台美關稅談判後今天上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機時，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。

鄭麗君表示，經與美國磋商供應鏈的合作證明，「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，充分感受世界看好、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基扎得更深、更廣，也會支持產業進行有利的國際布局，延伸與擴展實力，以更壯大的台灣自信走向世界。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。

與行政院秘書長張惇涵、桃園市信賴之友會等到桃機接機的卓榮泰表示，鄭麗君已數次往返台美，談判過程非常辛苦，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國民健康與糧食安全目標完成總統賴清德與國民交付責任，明天將在行政院說明。

「在飛機上才知道院長要來接機」，鄭麗君說，在飛機上緊張得睡不著，覺得很不好意思，也非常感動，「院長用行動為所有談判團隊的工作同仁加油打氣」，感謝卓榮泰在談判過程給團隊最大支持與信任，每次到華府，常常第1個收到的就是卓榮泰訊息，關心團隊是否平安抵達及加油。

鄭麗君表示，「談判團隊就是整個政府」，談判小組除談判代表，還有各部會代表，從賴總統、副總統蕭美琴、卓榮泰到各政府官員開無數次決策會議擬定策略，讓談判有總體方針與方向，每次前線談判時，賴總統及卓榮泰都無時差在台灣陪同，隨時可致電請示、解決問題，是整個政府一起努力走到這一步。

她說，9個月談判經總結會議確認階段性結果，也與美國商務部先簽投資合作備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署了解，預計數週後再簽台美對等貿易協議，這2份協議都簽後就完成最後1哩路。

