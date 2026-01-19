鄭麗君今「凱旋歸國」 卓揆接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，日前與美方達成共識，對等關稅調降為百分之十五不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各二千五百億美元。行政院長卓榮泰今清晨六時到桃園機場，迎接鄭麗君與談判團隊歸國。

台美關稅談判在美東時間十五日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加ＭＦＮ」等談判共識。

行政院昨天傍晚發出採訪通知，卓榮泰今晨六時將赴桃園機場第二航廈，迎接鄭麗君一行「凱旋歸國」。

但台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部稱這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之昨天直呼，台灣人沒那麼笨，因為公開資訊與賴政府講的就是不一樣。國民黨立委陳玉珍也說，產業未來可能的問題，不是把質疑打成是「中共同路人」，就可以輕易帶過的。