聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君今「凱旋歸國」 卓揆接機

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，日前與美方達成共識，對等關稅調降為百分之十五不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各二千五百億美元。行政院長卓榮泰今清晨六時到桃園機場，迎接鄭麗君與談判團隊歸國。

台美關稅談判在美東時間十五日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加ＭＦＮ」等談判共識。

行政院昨天傍晚發出採訪通知，卓榮泰今晨六時將赴桃園機場第二航廈，迎接鄭麗君一行「凱旋歸國」。

但台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部稱這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之昨天直呼，台灣人沒那麼笨，因為公開資訊與賴政府講的就是不一樣。國民黨立委陳玉珍也說，產業未來可能的問題，不是把質疑打成是「中共同路人」，就可以輕易帶過的。

台美關稅 鄭麗君 關稅談判

延伸閱讀

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

鄭麗君參選台北市長？ 吳思瑤：超級大亮點當然贊成

鄭麗君關稅談判露鋒芒 綠營再現北市戰蔣萬安勸進聲

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

相關新聞

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，近日順利達成共識，除了對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自...

綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看...

鄭麗君今「凱旋歸國」 卓揆接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，日前與美方達成共識，對等關稅調降為百分之十五不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠...

台美關稅談判出爐競爭力依舊？產業是否外移引爭論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣不會因為大量投資美國，產業鏈就外移！」針對台美關稅談判結果，學者李淳認為，此次台美關稅談判不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款

綠：15%關稅成網路恐慌是「典型認知戰」 應強化認知免疫力

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、...

許宇甄批台美談判續「蓋牌」 憂農漁關稅、基改食品進校園成籌碼

台美關稅談判結果出爐，不過遭外界批報喜不報憂。國民黨立委許宇甄表示，賴政府對農漁產品是否零關稅、基改食品是否可進校園始終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。