鄭麗君完成談判任務明早返台！卓榮泰將親自迎接
台美完成對等關稅談判，由行政院副院長鄭麗君所率領的經貿談判團隊，預計19日返台，行政院長卓榮泰將親自赴桃園機場迎接。
行政院18日稍早發出行程通知，卓揆19日上午6時將赴桃園機場迎接鄭麗君副院長一行凱旋歸國。
台美雙方歷經九個月的關稅談判，16日共同宣布確認多項共識，並簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣四大談判目標順利達陣，包括對等關稅調降為15%且不疊加最惠國（MFN）稅率、半導體及其衍生品等232條款關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。
此外將以「台灣模式」由企業自主對美投資2,500億美元，另政府信用保證最高2,500億美元。
