鄭麗君完成談判任務明早返台！卓榮泰將親自迎接

台美關稅談判終於揭曉初步共識，表面看來，關稅下調、半導體待遇改善，似乎是台灣在美中經貿角力中爭取到的成果；但真正引發爭議的並非關稅數字本身，而是隱藏在協議裡面、由政府提供融資保證2500億美元的投資安排。這筆龐大的金額究竟只是政策工具，或是未來可能轉化為政府財政風險的「潛在帳單」，已成為台美經貿談判出爐後，政府必須清楚說明的一項核心問題。

2026-01-18 05:50