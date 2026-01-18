鄭麗君完成談判任務明早返台！卓榮泰將親自迎接

快訊

經濟日報／ 財經組／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。記者林伯東／攝影
行政院副院長鄭麗君。記者林伯東／攝影

台美完成對等關稅談判，由行政院副院長鄭麗君所率領的經貿談判團隊，預計19日返台，行政院長卓榮泰將親自赴桃園機場迎接。

行政院18日稍早發出行程通知，卓揆19日上午6時將赴桃園機場迎接鄭麗君副院長一行凱旋歸國。

台美雙方歷經九個月的關稅談判，16日共同宣布確認多項共識，並簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣四大談判目標順利達陣，包括對等關稅調降為15%且不疊加最惠國（MFN）稅率、半導體及其衍生品等232條款關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。

此外將以「台灣模式」由企業自主對美投資2,500億美元，另政府信用保證最高2,500億美元。

相關新聞

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

行政院副院長鄭麗君率隊赴美展開對等關稅談判，近日順利達成共識，除了對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自...

綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看...

台美關稅談判出爐競爭力依舊？產業是否外移引爭論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣不會因為大量投資美國，產業鏈就外移！」針對台美關稅談判結果，學者李淳認為，此次台美關稅談判不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款

綠：15%關稅成網路恐慌是「典型認知戰」 應強化認知免疫力

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、...

許宇甄批台美談判續「蓋牌」 憂農漁關稅、基改食品進校園成籌碼

台美關稅談判結果出爐，不過遭外界批報喜不報憂。國民黨立委許宇甄表示，賴政府對農漁產品是否零關稅、基改食品是否可進校園始終...

台美關稅有降，風險卻未明 2500億美元信保誰來埋單？

台美關稅談判終於揭曉初步共識，表面看來，關稅下調、半導體待遇改善，似乎是台灣在美中經貿角力中爭取到的成果；但真正引發爭議的並非關稅數字本身，而是隱藏在協議裡面、由政府提供融資保證2500億美元的投資安排。這筆龐大的金額究竟只是政策工具，或是未來可能轉化為政府財政風險的「潛在帳單」，已成為台美經貿談判出爐後，政府必須清楚說明的一項核心問題。

