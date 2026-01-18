綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看到公開資訊與賴政府講得就是不一樣；國民黨立委陳玉珍也說，產業未來可能的問題，不是把質疑打成是「中共同路人」就可以待過的。

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、「政府賣台換保護」，提醒民眾必須高度警覺，強化自身的「認知免疫力」，讓對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

國民黨立委陳玉珍指出，美國對台對等關稅從開始的32%到宣布暫時性關稅25%，後來被在野黨戳破行政院謊言，發現有疊加關稅，行政院才趕緊說要爭取不疊加。不能抹煞第一線談判團隊的辛苦努力，但對在野及民間也該給予合理掌聲，不能一刀切說都是認知作戰。

陳玉珍憂心，如今15%的關稅確定不疊加，但貿易談判講的就是「give and take」（權衡取捨），民進黨政府為了爭取15%關稅捨棄了什麼？台灣將半導體產業40%產能移往美國、台灣承諾2500億美元的信用保證放在企業海外投資，更令人擔憂的是，未來產業鏈遭掏空，相關人才是否也會隨之外流？這些問題恐怕不是民進黨繼續操作認知作戰，繼續把在野黨或民間質疑打成是「中共同路人」就可以簡單帶過的。

葉元之批評，大家自己會判斷，不平等條約數字會說話，台灣人沒那麼笨。就拿台灣跟日韓比，都是投資，台灣卻是投資5000億元，而且台灣人口還比較少，這都是簡單的數學問題；美國商務部長盧特尼克見我國代表時喜孜孜的表情，還說要讓美國總統川普開心。民眾看到眾多公開資訊，就會發現跟賴政府講得不一樣。國民黨立委賴士葆也批，這沒有什麼認知問題，數字就是這樣，這代價實在是太大了。