快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。圖／取自盧特尼克X
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。圖／取自盧特尼克X

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看到公開資訊與賴政府講得就是不一樣；國民黨立委陳玉珍也說，產業未來可能的問題，不是把質疑打成是「中共同路人」就可以待過的。

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、「政府賣台換保護」，提醒民眾必須高度警覺，強化自身的「認知免疫力」，讓對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

國民黨立委陳玉珍指出，美國對台對等關稅從開始的32%到宣布暫時性關稅25%，後來被在野黨戳破行政院謊言，發現有疊加關稅，行政院才趕緊說要爭取不疊加。不能抹煞第一線談判團隊的辛苦努力，但對在野及民間也該給予合理掌聲，不能一刀切說都是認知作戰。

陳玉珍憂心，如今15%的關稅確定不疊加，但貿易談判講的就是「give and take」（權衡取捨），民進黨政府為了爭取15%關稅捨棄了什麼？台灣將半導體產業40%產能移往美國、台灣承諾2500億美元的信用保證放在企業海外投資，更令人擔憂的是，未來產業鏈遭掏空，相關人才是否也會隨之外流？這些問題恐怕不是民進黨繼續操作認知作戰，繼續把在野黨或民間質疑打成是「中共同路人」就可以簡單帶過的。

葉元之批評，大家自己會判斷，不平等條約數字會說話，台灣人沒那麼笨。就拿台灣跟日韓比，都是投資，台灣卻是投資5000億元，而且台灣人口還比較少，這都是簡單的數學問題；美國商務部長盧特尼克見我國代表時喜孜孜的表情，還說要讓美國總統川普開心。民眾看到眾多公開資訊，就會發現跟賴政府講得不一樣。國民黨立委賴士葆也批，這沒有什麼認知問題，數字就是這樣，這代價實在是太大了。

台美關稅 國民黨 民進黨 葉元之 陳玉珍

延伸閱讀

金門縣長戰局！陳玉珍一枝獨秀 賴清德三問黨內「沒人選嗎」

金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

影／批陳玉珍離島自貿區為中國洗產地 經民連：恐拖累台美關稅談判

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

相關新聞

綠指15%關稅網路恐慌是「典型認知戰」 藍委：台灣人沒那麼笨

台美關稅談判有代價，引發各界質疑，民進黨中國事務部這些網路恐慌是「典型認知戰」。國民黨立委葉元之直呼，台灣人沒那麼笨，看...

台美關稅談判出爐競爭力依舊？產業是否外移引爭論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣不會因為大量投資美國，產業鏈就外移！」針對台美關稅談判結果，學者李淳認為，此次台美關稅談判不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款

綠：15%關稅成網路恐慌是「典型認知戰」 應強化認知免疫力

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、...

許宇甄批台美談判續「蓋牌」 憂農漁關稅、基改食品進校園成籌碼

台美關稅談判結果出爐，不過遭外界批報喜不報憂。國民黨立委許宇甄表示，賴政府對農漁產品是否零關稅、基改食品是否可進校園始終...

台美關稅有降，風險卻未明 2500億美元信保誰來埋單？

台美關稅談判終於揭曉初步共識，表面看來，關稅下調、半導體待遇改善，似乎是台灣在美中經貿角力中爭取到的成果；但真正引發爭議的並非關稅數字本身，而是隱藏在協議裡面、由政府提供融資保證2500億美元的投資安排。這筆龐大的金額究竟只是政策工具，或是未來可能轉化為政府財政風險的「潛在帳單」，已成為台美經貿談判出爐後，政府必須清楚說明的一項核心問題。

關稅拍板…政府提供8兆元信保額度 國家融資保證機制上陣

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達2,500億美元（約新台幣8兆元）信用保證額度。據了解，相關信用保證並非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。