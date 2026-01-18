台美關稅談判出爐競爭力依舊？產業是否外移引爭論

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台美關稅談判結果大致出爐，對於我國產業是否會因此外移，讓我國失去競爭力？學界多有爭辯。（行政院示意圖）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣不會因為大量投資美國，產業鏈就外移！」針對台關稅談判結果，學者李淳認為，此次台美關稅談判不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的《232條款》最優惠待遇。但學者戴肇洋擔心，這次談判表面上很成功，但條件相當不平等，擔心未來產業鏈遭掏空、人才大量外流。

台美關稅談判16日結果出爐，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美國232條款關稅優惠國家。作為交換，台灣半導體與科技企業將對美投資2500億美元，並由台灣政府提供赴美投資企業2500億美元信保。

總投資額非5千億

對此，前中經院WTO及RTA中心副執行長、前駐歐盟代表李淳表示，經行政團隊多輪談判，成功爭取對等關稅15%且不疊加，整體結果相當正面，條件亦優於日韓。相較日韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，由企業自主投資，政府提供必要的金融支持。

他也強調，部分媒體將企業投資2500億與信用擔保2500億錯誤加總為5000億，並不符合事實。實際上，企業投資金額為2500億，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3至5%的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

依舊維持競爭力？

針對外界所稱「掏空台灣」的說法，李淳強調，完全與事實不符。過去50年來，台灣即透過供應鏈全球布局維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。未來協議將送立法院審查，他呼籲屆時等協議送到立法院審查時，反對黨能放下偏見、理性審議。

「簽訂備忘錄後挑戰才開始！」但台灣省商會顧問戴肇洋受訪時對此次達成協議感到「憂心忡忡」。他分析說，表面上台美關稅談判塵埃落定，但我國的投資額5千億，佔比GDP約6成，韓國是2成、日本更只有1成，且對美投資增加，對台灣投資相對就減少，對未來的經濟成長恐有不小衝擊。

大量流失高階人才

戴肇洋強調，美國就是要半導體，而我國不只台積電，連供應鏈都要外移，台灣相關的廠商約2千多家，若因此全部外移恐有10萬人被吸引到美國，加上他們的家人，2、30萬恐跑不掉，而這些工程師原本在台灣是重要消費族群，若因為供應鏈外移而跟著移動，恐讓台灣的消費能力大幅下降、大量人才流失，以及房價下跌。

「主權最重要的不只國旗，還有產業、人才與資金！」戴肇洋強調，台灣產業政策的影響，只有半導體是明星產業，若高薪產業都外移，留下來較多是傳統、較弱產業，低薪問題更不容易解決。他說，雖然這次有爭取到豁免232條款有不小幫助，但我國出口美國7成仍為高科技產品，剩下3成包括汽車零組件等，應加強佈局東協、歐盟、非洲或南美等地。

美對台幫助有限

「美國進口的貿易量僅佔全球13%！」戴肇洋指出，還有87%的非美市場，3成非高科技產業的產品要多分散風險，且過去都說台積電是「矽盾」，台美談判後，矽盾優勢恐慢慢消失，政府應該儘速尋找下一個護國神山產業。此外，戴肇洋擔心，目前談判還沒有公布美豬、美牛、基改大豆等項目，我方恐也難守住。

戴肇洋表示，我國正要發展國防產業，很多關鍵技術與零組件台灣無法生產，美國是否會幫忙？且目前簽訂的只有備忘錄，未來還要經過雙方國會討論，美國國會是否會藉此對台灣有更多要求？且美方與台方光是投資金額總和的數字都不一致。

他總結指出，雖然這次談判表面上很成功，但仍擔心未來產業鏈遭掏空、人才大量外流。

