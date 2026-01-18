快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

綠：15%關稅成網路恐慌是「典型認知戰」 應強化認知免疫力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。(取自盧特尼克X)
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。(取自盧特尼克X)

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、「政府賣台換保護」，提醒民眾必須高度警覺，強化自身的「認知免疫力」，讓對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

民進黨中國事務部在臉書指出，台美關稅談判成果受工總、科技業、工具機業等業界人士、財經專家好評，卻有部分政治人物與親中的網紅名嘴，在網路上瘋傳高度情緒化的說法，比如「台美關稅談判代價是5000億美元投資」、「台積電要變成美積電」、「台灣只拿到15%好可憐」、「惹中國不開心、挑釁」，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」、「政府賣台換保護」。

民進黨中國事務部說，在事實不符的情況下，短時間內大量擴散、快速激化情緒，就是想要引導民眾產生焦慮與憤怒。這是典型的認知作戰操作場景。

民進黨中國事務部歸納4種典型手法，第一是內容農場型，典型案例就是「文旦倒水庫圖」，暗示政府浪費、農政失能，畫面看起來非常震撼，很多人一看就轉傳，但結果完全不是事實。第二是利用政治偏見擴大型，如「超思進口蛋事件」，把未證實的單一事件快速擴大成整個政府腐敗、制度崩壞、甚至政治陰謀，完全無法理性討論。

民進黨中國事務部表示，第三種是短期無法證實型，最常見的就是疑美論疑賴論，尤其是川普第二次上台，大量美國會棄台，和中國做交易的說法不斷重複出現，用負面論述引發群眾焦慮。第四種是過度跨大型，把局部事件誇大成全面碾壓。如親中網紅經常稱頌中國的 AI與武器科技已經全面碾壓美國，全世界都追不上，台灣防禦已經沒有意義等。

民進黨中國事務部指出，這波關於「台美關稅15%」的各種瘋傳訊息，已經明顯脫離事實驗證軌道，進入情緒動員與認知操控模式；面對高度數位化、AI化、跨國化的資訊戰環境，灣民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」。

台美關稅 民進黨 情緒化 關稅談判 疑美論 台積電 疑賴論

延伸閱讀

2025年農產品出口值較前年少近10% 出口商：匯率調升、市場購買力下降

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德智庫：目的分化歐洲

歐洲擬喊卡與美15%關稅協議！專家：中國回應川普方式可能成歐洲榜樣

歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 反對關稅與孤立

相關新聞

許宇甄批台美談判續「蓋牌」 憂農漁關稅、基改食品進校園成籌碼

台美關稅談判結果出爐，不過遭外界批報喜不報憂。國民黨立委許宇甄表示，賴政府對農漁產品是否零關稅、基改食品是否可進校園始終...

綠：15%關稅成網路恐慌是「典型認知戰」 應強化認知免疫力

台美關稅協議敲定稅率調降至15％且不疊加，民進黨中國事務部指出，網路瘋傳「代價是5000億美元投資」、「美國掏空台灣」、...

台美關稅有降，風險卻未明 2500億美元信保誰來埋單？

台美關稅談判終於揭曉初步共識，表面看來，關稅下調、半導體待遇改善，似乎是台灣在美中經貿角力中爭取到的成果；但真正引發爭議的並非關稅數字本身，而是隱藏在協議裡面、由政府提供融資保證2500億美元的投資安排。這筆龐大的金額究竟只是政策工具，或是未來可能轉化為政府財政風險的「潛在帳單」，已成為台美經貿談判出爐後，政府必須清楚說明的一項核心問題。

關稅拍板…政府提供8兆元信保額度 國家融資保證機制上陣

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達2,500億美元（約新台幣8兆元）信用保證額度。據了解，相關信用保證並非...

台美關稅協議敲定後 財政風險浮現

台美關稅協議出爐，就談判成果而言，對等關稅降至15%且不疊加，與日、韓站上相同水準，成功爭取半導體最優惠待遇，無疑為台灣...

2500億美元信保 擬國家融保機制承擔

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達兩千五百億美元（約台幣八兆元）的信用保證額度。據了解，相關信用保證並非動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。