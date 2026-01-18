綠：15%關稅被操作成網路恐慌 應強化認知免疫力

台灣與美國政府達成關稅談判，但民進黨中國事務部觀察發現，網路上瘋傳幾個高度情緒化說法，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」、「政府賣台換保護」，提醒民眾必須高度警覺，強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

民進黨中國事務部今天透過臉書發文指出，台灣與美國政府達成關稅談判，最終成果受到工總、科技業、工具機業等業界人士、財經專家一片好評，普遍認為對台灣非常有利。

不過，民進黨中國事務部觀察發現，部分政治人物與親中的網紅名嘴在初期的震驚後，開始在網路上瘋傳幾個高度情緒化的說法，諸如：「台美關稅談判代價是5000億美元投資」、「台積電要變成美積電」、「台灣只拿到15%好可憐」、「惹中國不開心、挑釁」，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」、「政府賣台換保護」。

民進黨中國事務部說，在事實不符的情況下，短時間內大量擴散、快速激化情緒，就是想要引導民眾產生焦慮與憤怒。這是典型的認知作戰操作場景。

民進黨中國事務部整理過往認知作戰案例，歸納4種典型手法，第一種為內容農場型，典型案例就是「文旦倒水庫圖」，暗示政府浪費、農政失能，畫面看起來非常震撼，很多人一看就轉傳，但結果完全不是事實。第2種利用政治偏見擴大型，如「超思進口蛋事件」，把未證實的單一事件快速擴大成整個政府腐敗、制度崩壞、甚至政治陰謀，完全無法理性討論。

民進黨中國事務部表示，第3種是短期無法證實型，最常見的就是疑美論、疑賴論，尤其是川普第二次上台，大量美國會棄台，和中國做交易的說法不斷重複出現，用負面論述引發群眾焦慮。第4種是過度跨大型，把局部事件誇大成全面碾壓。如親中網紅經常稱頌中國的 AI與武器科技已經全面碾壓美國，全世界都追不上，台灣防禦已經沒有意義等。

民進黨中國事務部指出，這波關於「台美關稅15%」的各種瘋傳訊息，已經明顯脫離事實驗證軌道，進入情緒動員與認知操控模式。

民進黨中國事務部提醒，面對高度數位化、AI化、跨國化的資訊戰環境，單靠政府澄清永遠追不上擴散速度，台灣民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。