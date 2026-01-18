許宇甄批台美談判續「蓋牌」 憂農漁關稅、基改食品進校園成籌碼

台美關稅談判結果出爐，不過遭外界批報喜不報憂。國民黨立委許宇甄表示，賴政府對農漁產品是否零關稅、基改食品是否可進校園始終「蓋牌」，若連攸關國家根本及未來的底線都無法守住，要人民如何安心？行政院應盡速說明情況，並承諾不犧牲農漁產業及孩童健康。

美國商務部15日宣布，台美共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT（資通訊）供應鏈等。

許宇甄質疑，賴政府對於國人最關切的「民生深水區」，也就是美國農產品是否走向零關稅、校園是否可能解除基改食品禁令等議題，始終不願正面回應，僅以「簽署後再說明」輕輕帶過。

許宇甄批評，這種「報喜不報憂」、意圖用「切香腸」戰術將關鍵衝擊延後的做法，讓農漁民與家長對於未來充滿不確定性的恐懼，深怕政府在資訊不對稱的情況下，已將民生權益作為談判籌碼。

許宇甄指出，雲嘉南是台灣糧倉，農漁民對政策變動極度敏感，對於美牛、美豬、稻米等農產「是否」零關稅？內臟進口「是否」鬆綁？政府至今三緘其口。若真的犧牲相對弱勢的農業，台灣稻米產業恐面臨存亡危機，屆時重創餐飲、批發等就業人口高達200萬人的「農食鏈」。

許宇甄提到，美國貿易代表署（USTR）長期以來不斷要求廢除台灣「校園餐點不得使用基改食品」的禁令，在政府急於向美方展現談判成果的壓力下，是否可能棄守這道防線？若政府最終未能頂住壓力，台北、台中、雲林等地堅持的「國產非基改」努力將面臨巨大挑戰。

許宇甄要求，行政院不該再玩「蓋牌」遊戲，應盡速對外說明談判底線，釐清外界疑慮；也必須公開承諾，絕不以犧牲農漁產品關稅作為代價，並保證不會為經貿利益而開放基改食品進入校園。若連最基本的糧食安全與孩童健康都無法給予明確保障，這個政府要人民如何安心？