2500億美元信保 擬國家融保機制承擔

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達兩千五百億美元（約台幣八兆元）的信用保證額度。據了解，相關信用保證並非動用既有的中小企業信用保證體系，研議由國發會主導的「國家融資保證機制」承擔；不過，究竟是擴大現行機制，或另行設立新制，目前仍未拍板定案。

不過，儘管行政院強調，政府是提供「信保支持」兩千五百億美元幫助民間融資，並非撒錢，但不僅在野黨對此有所質疑，學者也憂心，最後若投資失利，仍要由政府及公股銀行收拾爛攤子。

知情人士指出，中小企業信用保證體系將維持原有功能，不會被挪用或排擠，以免影響國內中小企業融資權益。因此，兩千五百億美元規模的對美投資信用保證，規畫由「國家融資保證機制」運作，現階段正朝兩個方向研議：一是擴大既有機制，調整適用規範，將赴美投資企業納入範圍；二是另行成立專責的融資保證機制，專門因應對美投資需求。

政院尚未完全拍板定案

相關官員表示，是否由國發會的國家融資保證機制負責赴美投資企業的信用保證，行政院尚未完全拍板定案。若擴大既有國家融資保證機制適用範圍，勢必牽動原有權利義務與專款配置，將增加制度複雜度，不排除另行成立專責、針對對美投資的信用保證架構。至於資金來源，未來仍須設立新的保證專款，可能由政府預算、國發基金及公股銀行共同出資，相關規模、比率及審核機制，目前仍在討論階段。

國發會官員指出，國家融資保證機制於一○九年成立，基金規模原本設定一百億元，目前實際規模為九十多億元，其中六十億元國發基金撥付，其餘卅多億元由公股銀行出資；依國家融資保證作業要點規定，融資保證的總額度以專戶餘額的十倍為原則，保證總額度為九百多億元，目前動支的額度約五百億元，申請的產業大多是離岸風電業者及其上下游供應鏈。

根據國家融資保證機制，融資保證對象主要分為五大類，包括從事國內綠能建設開發及統包工程的業者、供應或輸出綠能設備與服務的業者、電網端或發電端的儲能業者、與綠能開發業者簽署企業購售電契約的企業，以及參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫的業者。

原用在支援國內公共建設

換言之，「國家融資保證機制」原本設計目的，在於支援國內綠能政策及重大公共建設，與此次關稅談判所涉及的對美投資需求，性質並不完全相同；若直接套用現行機制，恐怕在制度定位與適用範圍上出現扞格。

政治大學金融系教授殷乃平指出，赴美投資需要面對的風險和變數相對較高，民營銀行承作意願低，一旦投資失利，要收爛攤子的還是政府和公股銀行。

國民黨立委吳宗憲也表示，政府角色是保證人，若企業投資失利，最終仍由納稅人償還，藍委賴士葆說，二五○○億美元信保額度占台灣ＧＤＰ比率過高，恐造成財政風險。