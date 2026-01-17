政院反駁外界疑慮：非拿出2500億美元撒錢

台美對等關稅談判結果底定，外界對企業投資及政府信保共計五千億美元有疑慮，行政院發言人李慧芝昨表示，台美投資ＭＯＵ寫得很清楚，民間部分由企業直接自主投資二千五百億美元，政府則是提供「信保支持」額度二千五百億美元幫助民間融資。她強調，投資金額、信保支持無法相加，「就像一顆蘋果加一顆鳳梨不會等於兩顆鳳梨」。

李慧芝舉例，若太太向銀行貸款一千萬元，由先生當這一千萬元的擔保人，不可能說夫妻共欠銀行二千萬元。政府協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是一直以來都有的信保機制。台美這次簽署ＭＯＵ也是同樣方案，協助想去美國投資的企業更容易取得金融機構融資，而非拿出二千五百億美元撒錢。

至於外界憂心「台」積電恐變「美」積電。行政院秘書長張惇涵透過臉書表示，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。

經濟部昨晚也在臉書表示，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並強調到二○三六年時，先進製程占比仍然是台灣百分之八十，美國占比百分之二十。