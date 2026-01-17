快訊

女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

政院反駁外界疑慮：非拿出2500億美元撒錢

聯合報／ 記者李人岳馬瑞璿周佑政／台北報導

台美對等關稅談判結果底定，外界對企業投資及政府信保共計五千億美元有疑慮，行政院發言人李慧芝昨表示，台美投資ＭＯＵ寫得很清楚，民間部分由企業直接自主投資二千五百億美元，政府則是提供「信保支持」額度二千五百億美元幫助民間融資。她強調，投資金額、信保支持無法相加，「就像一顆蘋果加一顆鳳梨不會等於兩顆鳳梨」。

李慧芝舉例，若太太向銀行貸款一千萬元，由先生當這一千萬元的擔保人，不可能說夫妻共欠銀行二千萬元。政府協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是一直以來都有的信保機制。台美這次簽署ＭＯＵ也是同樣方案，協助想去美國投資的企業更容易取得金融機構融資，而非拿出二千五百億美元撒錢。

至於外界憂心「台」積電恐變「美」積電。行政院秘書長張惇涵透過臉書表示，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。

經濟部昨晚也在臉書表示，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並強調到二○三六年時，先進製程占比仍然是台灣百分之八十，美國占比百分之二十。

台美關稅 行政院 台美 百億 ＭＯＵ 美國

延伸閱讀

信保2500億美元引關注 政院：政府協助融資非撒錢

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

藍白六度封殺軍購特別條例 政院：浪費寶貴防衛時間

相關新聞

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

網路上近來又再度瘋傳「台積電加大美國投資將變美積電」，對此，經濟部今天傍晚在臉書官方粉絲頁上發文指出，「台積電布局全球仍...

幕後／台美關稅談判府院至少開會400次 賴總統親督軍「黃金計畫」

台美關稅談判已有共識，談判結果揭曉當日賴清德總統自曝到清晨都沒有睡覺，持續密切關注談判過程。據了解，為了台美關稅談判能順...

盧特尼克點名台韓晶片製造商：未赴美投資就徵100%關稅

美國商務部長盧特尼克十六日說，南韓記憶體晶片製造商與目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨...

在野質疑若企業投資失敗 爛帳誰扛？

政府透過信用保證方式，支持金融機構提供最高兩千五百億美元的授信額度給赴美投資企業，研議由國發會的國家融資保證機制主責，引...

政院反駁外界疑慮：非拿出2500億美元撒錢

台美對等關稅談判結果底定，外界對企業投資及政府信保共計五千億美元有疑慮，行政院發言人李慧芝昨表示，台美投資ＭＯＵ寫得很清...

信保錢從哪來？實際準備專款 約台幣八千億元

台美關稅談判結果出爐，台灣承諾企業自主投資二五○○億美元，另外由政府提供信用保證支持金融機構提供融資二五○○億美元額度，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。