快訊

女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

在野質疑若企業投資失敗 爛帳誰扛？

聯合報／ 記者賴昭穎屈彥辰劉懿萱／台北報導
為了台美關稅談判，府院至少召開四百場會議，賴清德總統親自主持決策會議並督軍談判企畫。圖為賴總統去年與在美國的經貿談判團隊視訊會議。圖／總統府提供
為了台美關稅談判，府院至少召開四百場會議，賴清德總統親自主持決策會議並督軍談判企畫。圖為賴總統去年與在美國的經貿談判團隊視訊會議。圖／總統府提供

政府透過信用保證方式，支持金融機構提供最高兩千五百億美元的授信額度赴美投資企業，研議由國發會的國家融資保證機制主責，引發學者及立委質疑。

政治大學金融系教授殷乃平說，赴美投資會遇到資金問題的應該會是中小型廠商，而這些廠商到美國的新環境能否立足，要面對很多挑戰，包括美國的工會相對比較強勢，以及州政府的態度、水電供應、環保法規等問題，很多都是在台灣設廠不會遇到的，尤其是剛進入新市場的階段，因此生存機率不高，也因為如此，民營銀行大多不敢碰，大概只有配合政策的公股銀行有意願。

國民黨立委吳宗憲則憂心，信保資源並非無窮無盡，政府將大筆額度挪用於支持企業赴美，是否會對國內亟需轉型與融資的中小企業產生「排擠效應」？

吳宗憲也駁斥民進黨側翼宣稱「這不是人民納稅錢」的說法，他表示，政府的角色是保證人，若企業在美投資失利、倒閉或無法還款，最終仍是由國庫，也就是全體納稅人的錢償還。此外，鼓勵企業在美國創造工作機會，必然減少在台灣的投資與研發，對台灣長遠的產業競爭力將造成傷害。

國民黨立委賴士葆示警，二五○○億美元信保額度占台灣ＧＤＰ比率過高，恐造成產業重心外移與財政風險。台灣一年ＧＤＰ約八千億美元，直接與間接投資五千億美元占五成六，與日本、南韓相比過高，這對台灣產業而言是「短多長空」，隨著台積電等大廠及供應鏈大規模移往美國，台灣資源與產業能量將被削弱。

民眾黨指出，他們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，政府信保基金額度高達二五○○億美元，等於是用台灣納稅人錢為美國產業政策埋單，這不是投資而是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？此外，必會引發國內產業融資緊張，如何因應看不到政府的回答。

美國農產品輸台關稅 陳駿季：品項確認中

記者葉冠妤／台北報導

台美關稅談判農、漁產品尚未「放榜」，外界關切美牛、美豬、稻米等是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季昨表示，進口相關品項仍在逐一確認，待簽署協議後就會對外說明。他強調，將秉持確保糧食安全、維持產業穩定及農民收益三大前提，在談判過程堅守原則。

陳駿季昨出席國產豬肉行銷記者會，於會後表示，大家關切的鬼頭刀，去年輸美數量跟金額比前年還多。受影響的茶葉、蝴蝶蘭，相信能在關稅降至百分之十五後恢復競爭力，將持續爭取額外豁免品項。

台美關稅 美國 額度 赴美 陳駿季 美豬 競爭力

延伸閱讀

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

藍宜蘭縣長人選未確定 吳宗憲曝協調會氣氛…拍板2月底前全民調決定

蔬果價格暴漲暴跌 農業部下月公布種植登記新政

立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

相關新聞

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

網路上近來又再度瘋傳「台積電加大美國投資將變美積電」，對此，經濟部今天傍晚在臉書官方粉絲頁上發文指出，「台積電布局全球仍...

幕後／台美關稅談判府院至少開會400次 賴總統親督軍「黃金計畫」

台美關稅談判已有共識，談判結果揭曉當日賴清德總統自曝到清晨都沒有睡覺，持續密切關注談判過程。據了解，為了台美關稅談判能順...

在野質疑若企業投資失敗 爛帳誰扛？

政府透過信用保證方式，支持金融機構提供最高兩千五百億美元的授信額度給赴美投資企業，研議由國發會的國家融資保證機制主責，引...

政院反駁外界疑慮：非拿出2500億美元撒錢

台美對等關稅談判結果底定，外界對企業投資及政府信保共計五千億美元有疑慮，行政院發言人李慧芝昨表示，台美投資ＭＯＵ寫得很清...

信保錢從哪來？實際準備專款 約台幣八千億元

台美關稅談判結果出爐，台灣承諾企業自主投資二五○○億美元，另外由政府提供信用保證支持金融機構提供融資二五○○億美元額度，...

觀察站／對美投資 最終仍由納稅人承擔

台美關稅談判談出一個「二五○○+二五○○」億美元對美國「大投資」的結果，針對外界質疑台灣用五千億美元投資換降稅五個百分點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。