觀察站／對美投資 最終仍由納稅人承擔

台美關稅談判談出一個「二五○○+二五○○」億美元對美國「大投資」的結果，針對外界質疑台灣用五千億美元投資換降稅五個百分點是否划算，經濟部長龔明鑫直說不能這樣算，更說「別拿橘子比蘋果」。話雖如此，羊毛出在羊身上，賴政府口中這不計入直接投資的二五○○億美元，最終仍得由國庫即全體納稅人承擔。

美國商務部十五日宣布，台美共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資二五○○億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ（資通訊）供應鏈等。

美國商務部長盧特尼克接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時表示，「這就是五千億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國。」可見合計五千億美元的說法不是台灣在野黨自創。不過，行政院副院長鄭麗君說，該ＭＯＵ沒有時間表，原則上就是支持企業為目標，我方政府為信保角色，提供融資「上限」二五○○億美元。

台灣對美國投資，無論政府擔信保角色的二五○○億美元是上限還是下限，雙方這種各自表述的作法也留下台美政府對人民大內宣的空間，也許這是彼此的默契。不過，既然白紙黑字寫進ＭＯＵ裡，美方諒賴政府不敢虛晃一招。

賴政府把五千億美元拆成兩半，一半是企業直接投資，另外一半則是由企業動用自有資金或者是向銀行借錢，讓台灣對美國直接投資的金額看起來似乎不那麼嚇人，但其實這只是話術。為免銀行不肯借錢給企業投資美國，精於談判的美方要求的是：由台灣政府提供信用保證。說穿了，就是由國家來保證。

例如目前傳出由國發會主導的「國家融資保證機制」來承擔，此機制是由國發基金與參與銀行共同出資，設立專款作為授信保證，勢必要擴大規模，可能由政府預算、國發基金及公股銀行共同出資。

前歐盟代表李淳說，政府只需要準備信用保證總額的百分之一到百分之四，而且是滾動式編列，一開始只要編三十億到五十億美元，也就是九三○億到一五五○億台幣。這說法也是輕描淡寫，只要由政府編列預算，不就是全體納稅人出錢？即使由公股銀行出資，也會影響金融體系穩定。

另外一個問題是，理論上，任何保證機制在擔保前需要事先審核，但如今「大投資美國」的政治正確性凌駕一切，何況有政府從旁保證，有任何銀行膽敢拒絕企業以此為名的融資嗎？

當然，理想的狀態是，若企業赴美投資能獲利，即可控管風險，但是任何投資都有風險，當賴政府帶頭號令企業赴美投資，等同傾全國之力投資美國，所謂的「台灣模式」，其中有多少是出於企業的自主性？人民看到的是國家把所有雞蛋放在同一個籃子裡，資源更加傾斜，風險更加集中，卻連虛無飄渺的安全保證恐怕都換不到。