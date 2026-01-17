快訊

幕後／台美關稅談判府院至少開會400次 賴總統親督軍「黃金計畫」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統曾率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊會議。圖／總統府提供

台美關稅談判已有共識，談判結果揭曉當日賴清德總統自曝到清晨都沒有睡覺，持續密切關注談判過程。據了解，為了台美關稅談判能順利達陣，府院至少召開400場會議，賴總統親自主持決策會議，並督軍整體談判企劃，副總統蕭美琴則為談判企劃命名「黃金計畫」，最終也如願獲得美方重視。

據指出，為了因應關稅談判相關工作，賴總統親自召開決策會議，並與行政院團隊及相關部會就具體談判內容深入研議；針對投資、採購及防堵洗產地等重點議題，逐項盤點並完成企劃案的細部規劃與整體配置。

知情人士說，六次實體談判的期程，所有參與談判的相關幕僚與談判成員，包括在美談判小組，與在國內的賴總統與行政院長卓榮泰，雙邊同時連線應戰。每次實體談判要因應美國時差，由賴總統在晚間九時後主持關稅談判同步會議，即時決策、校準策略，還曾有會議開到半夜1時30分，總統府會議室仍燈火通明。

針對關稅談判整合作業，據了解，府院除了公開行程，還累計召開至少400場會議。而對於談判企劃案呈現，知情人士說，賴總統特別提醒須以高標準、精緻化方式呈現，自前言起即要求內容具體且完整，並明確載明台灣所需條件。

知情人士說，連實體紙本製作，賴總統也高度關注，叮嚀裝訂需兼具質感，並提出以「金色」作為封面，蕭美琴則進一步發想可命名為「黃金計畫」（Golden Plan）。最終，獲談判小組一致好評，團隊並在此基礎上集體整理出溝通策略。

據指出，美國貿易代表署官員曾私下表示，各國提案中，我方提出的談判企劃書內容完整、裝訂品質高，「被置於最上層送交白宮」，顯示我方專業準備獲得重視。

知情人士也表示，相關作業涵蓋行政院跨部會討論與府院整體沙盤推演，包括對外論述架構、記者會節奏與訊息釋出順序等細節，並就談判可能完成之第一時間，預先規畫台美兩地依時序召開記者會對外說明之安排，確保資訊透明、口徑一致並即時回應外界關切。

台美關稅 賴清德 總統府 行政院 蕭美琴

