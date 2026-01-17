台積電變美積電？ 經濟部強調：海外擴點並非取代台灣

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台積電。圖／路透
台積電（2330）全球擴張步調加速，引發市場對「美積電」及產業空洞化的疑慮。經濟部引述台積電董事長魏哲家說法，再次向外界重申，台積電所有的海外布局決策，完全是基於客戶的實際需求，且核心研發與生產重心依然深植台灣，強調「海外布局並非取代台灣」，台積電始終是台灣的台積電。

針對市場憂心加大美國投資恐導致技術外流，經濟部指出，台灣公司在各國設廠是企業實力的延伸，如同連鎖店在全球開分店。以美商記憶體大廠美光為例，美光在台灣斥資設立先進封裝關鍵據點，外界並不會因此稱其為「台光」；同理，台積電應客戶需求赴中國大陸、日本及美國設廠，也是基於全球供應鏈韌性的自然展現。

經濟部指出，數據顯示，台積電即便布局全球，先進製程仍領先世界，預估到2036年，其先進製程產能占比，台灣將高達80%，美國僅占約20%。此外，台積電將全球研發中心設於竹科，顯示最關鍵的技術根基仍留在本土，維持台灣在全球半導體產業的戰略地位。

台積電全球布局示意圖。經濟部提供
