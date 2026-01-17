快訊

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台積電高雄廠。記者劉學聖／攝影
網路上近來又再度瘋傳「台積電加大美國投資將變美積電」，對此，經濟部今天傍晚在臉書官方粉絲頁上發文指出，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並強調台積電先進製程領先全球，到2036年時，先進製程占比仍然是台灣80%，美國占比20%。

經濟部在臉書貼文中表示，台灣公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國大陸、日本、美國、設廠，經濟部也以美國記憶體大廠美光為例，表示美光即使到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。

台積電的全球研發中心設在竹科外，經濟部也引用台積電董事長魏哲家近期向大家說的，「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣」。

經濟部今天傍晚在臉書官方粉絲頁上發文指出，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」。圖／擷取自經濟部臉書官方粉絲頁
