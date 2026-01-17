台美關稅達成協議 台驊總經理顏益財：加速全球物流移轉速度

台驊集團17日舉行年終尾牙「立足亞太放眼世界」，集團創辦人暨控股總經理顏益財，台灣關稅降15%且不疊加，國內廠商也會擴大前往美國投資，將進一步帶動全球物流的移轉速度，包括建廠需求、原物料的需求變動，全球市場變化加大，地緣政治風險一直存在，布局完整的海運及物流業者才能在2026年競爭激烈市場中勝出。

顏益財分析，2025年全球海運市場「暗潮洶湧，驚濤駭浪」，2026年全球海運市場則是「供給過剩、需求分化」，所以海運業者及物流業者產品、航線都要多元化，才能滿足客戶的需求；尤其，市場浮動時才能在競爭激烈市場中搶得先機。

疫情之後，開始出現財富過度集中在一些人手上，全球貧富差距問題拉大，可能會造成各種戰爭問題，地緣政治問題無解，航運通常在天災人禍變多時，航運的需求反而逆向變好，像疫情期間、中東的地緣政治等，海、空運市場需求都很大。

顏益財進一步指出，台美關稅談判達成最終協議，台灣關稅降15%且不疊加，並在《232 條款》架構下取得最優惠待遇，台灣市場雖然比較小，然而半導體跟半導體相關產業都很好，台灣廠商要前去美國擴大投資，未來對於物流的需求最明顯，物流服務會變複雜，包括海空聯運、空運及海運都會有新的商機。

隨著美國再次偉大，各大廠商前往美國投資設廠，供應鏈要整個大移轉沒有這麼容易，毛利率沒有40%的中、小型供應商，很難跟進投資設廠，初期都會從各地供應到北美，隨著這樣的市場變動，也會衍生許多海空運的物流需求商機。

台驊很早就在越南布局，現在已經步入收割階段，又增加日本跟韓國客戶，去年9月設立新加坡分公司，未來可能會變成區域營運總部，主要著眼新加坡、馬來西亞的貨量；另外，菲律賓也有不少台灣前去布局，去年開始各種貨量市場需求也加大，台驊也於蘇比克灣設分公司；印尼中國大陸的廠商投資的量也很大，市場成長速度會很快。

另外，馬士基復航紅海，顏益財認為，這個並不是算真的開始復航紅海，而是中東周邊港口需求，不是真的直接航行紅海前往到歐洲，所以長期船公司的航線規劃布局還是需要觀察，簡單的說，比較類似區間型的航線。