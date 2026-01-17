台美關稅降到15% 柯文哲籲政府講清楚附加條件：台積電是命脈

快訊

中央社／ 嘉義市17日電
前民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
前民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

前民眾黨主席柯文哲今天在嘉義市談及台灣與美國達成貿易協議時表示，對等關稅降為15%，政府要講清楚附加條件內容。他強調，台積電是台灣的命脈，政府不要斷送台灣未來的命脈。

民眾黨主席黃國昌、柯文哲今天下午一起出席「張啓楷參選嘉義市長」記者會，與民眾黨其他立委共同推薦張啓楷，會後接受媒體聯訪。

柯文哲談及台灣與美國達成貿易協議時表示，對等關稅降為15%，目前與日本、韓國一樣，但其他附加條件，政府要講清楚，特別是台積電是台灣的命脈，整個台積電要搬走多少，政府一定要講清楚，不要斷送台灣未來的命脈。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

對於張啓楷參選嘉義市長，黃國昌表示，張啓楷這2年在立法院的表現成績有目共睹，民主聖地的嘉義人一定會做出明確的選擇。至於新北市長選舉的藍白合議題，他說，國民黨若有明確推薦人選，雙方一定會進行君子之爭。

