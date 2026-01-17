獨／台美關稅出爐 2500億美元信保哪來？國發會國家融資保證機制上陣

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達2,500億美元、約新台幣8兆元的信用保證額度。據了解，相關信用保證並非動用既有的中小企業信用保證體系，而是由國發會主導的「國家融資保證機制」來承擔；不過，究竟是擴大現行機制，或另行設立新制，目前仍未拍板定案。

知情人士指出，中小企業信用保證體系將維持原有功能，不會被挪用或排擠，以免影響國內中小企業融資權益。因此，2,500億美元規模的對美投資信用保證，確定將由「國家融資保證機制」運作，現階段正朝兩個方向研議：一是擴大既有機制，調整適用規範，將赴美投資企業納入範圍；二是另行成立專責的融資保證機制，專門因應對美投資需求。

「國家融資保證機制」由國發基金與參與銀行共同出資，設立專款作為授信保證。依《國家融資保證機制推動方案》，初期目標規模為100億元，其中至少60億元由國發基金撥付，其餘約40億元由參與銀行依資產與放款規模分攤出資，並採分期到位；整體保證總額度則以保證專款的10倍為原則，亦即最高可支應約1,000億元的融資保證需求。

現行制度下，融資保證對象主要分為五大類，包括從事國內綠能建設開發及統包工程的業者、供應或輸出綠能設備與服務的業者、電網端或發電端的儲能業者、與綠能開發業者簽署企業購售電契約的企業，以及參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫的業者。

在保證額度設計上，依案件類型不同，單一企業可適用的融資額度與年期也有所差異。綠能建設案最高可保證300億元、年期最長20年；綠能設備與服務為5億至30億元不等、年期最長10年；儲能案件為5億至20億元、年期最長10年；購電案件最高80億元、年期最長20年；重大公共建設則最高10億元、年期最長10年。整體機制仍以銀行授信審查為前提，政府僅透過部分信用保證分擔風險，以提高金融機構參與專案融資的意願。

換言之，「國家融資保證機制」原本設計目的，在於支援國內綠能政策及重大公共建設，與此次關稅談判所涉及的對美投資需求，性質並不完全相同；若直接套用現行機制，恐怕在制度定位與適用範圍上出現扞格。

知情人士分析，若擴大既有「國家融資保證機制」，勢必牽動原有權利義務與專款配置，反而增加制度複雜度，因此不排除另行成立專責、針對對美投資的信用保證架構。至於資金來源，未來仍須設立新的保證專款，可能由政府預算、國發基金及公股銀行共同出資，相關規模、比例及審核機制，目前仍在討論階段。