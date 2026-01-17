快訊

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季（右四）今出席「有臺灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季（右四）今出席「有臺灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。記者葉冠妤／攝影

台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加。外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季今受訪表示，進口相關品項仍在逐一確認，待簽署協議後就會對外說明；將秉持確保糧食安全、維持產業穩定及農民收益三大前提，在談判過程堅守原則。

陳駿季今出席「有台灣豬真好-國產豬肉行銷」記者會。他在會後受訪表示，我國輸往美國關稅降至15%，且不疊加，從去年4月的32%降至15%，大幅減輕了關稅壓力，但農產品輸美過程，其實要看的是競爭對手國的關稅，若我國關稅低於對手國，輸美產品不但不會受到影響，反而有增加的希望。

他說，從數據來看，大家所關切的鬼頭刀去年整年輸美數量跟金額，比前年還多，最主要是鬼頭刀的漁業資源不穩定，去年輸美輸量不錯，其他魚種也是。比較受影響是茶葉、蝴蝶蘭，相信能在關稅降至15％後恢復競爭力，並將持續跟美國爭取額外豁免品項。

進口部分，陳駿季說，所有農產品都會進行討論，包括輸美是否有額外豁免等，我與美方談判過程中，從來沒以「零關稅」為前提談判，每項產品是怎樣的關稅額度，都需要細談，而不是包裹式談判。

他強調，一定是在確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益三大前提下，堅守原則。

媒體追問進口是否涉及美牛、美豬、稻米？陳駿季說，現在品項還在逐一確認，待完成、簽署協議後，會盡快對外界說明。

台美關稅 陳駿季

相關新聞

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵...

川普任內半導體產能4成赴美？美專家：不可能實現

對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方...

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加。外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季今受訪表示，進...

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

新版美國對台灣的關稅稅率降為15%，民進黨立委陳亭妃今天臉書表示，台灣關稅稅率和日韓、歐盟一樣，而且不疊加原本的稅率，她...

美國關稅農漁產未公布？ 蔣萬安：中央要清楚說明

台北市長蔣萬安今早出席「台北隊策勵營」，匯集市府一級機關首長參訓。針對台美關稅案，蔣萬安受訪表示，呼籲中央政府完整清楚向...

【總編開箱】16兆台幣博川普開心 「德公移山」的大戰略如何護台？

台美關稅談判結果揭曉後，果真如美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時所形容，「台灣需要讓美國總統川普開心」。川普曾說，台灣國防支出應提高到GDP的10%、更把台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國當作目標，賴政府積極迎合要讓川普開心，從提出1.25兆元軍購預算到關稅談判承諾對美投資16兆，接下來還要付出哪些代價？不管是「德公移山」或是「幫美國造山」，台灣如今不僅是安全與經濟都如同綁架，幫美國造山更無法避免投資、人才外移，台灣過去數十年累積的經濟、科技成果，還能維持多久？如何確保不被掏空？

