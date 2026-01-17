快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

台美關稅談判底定 經貿鐵三角合力打造出「台灣模式」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美關稅談判底定，在這場歷時九個月的協商中，行政院副院長鄭麗君率隊，以細膩、堅定態度督軍，與經貿辦總談判代表楊珍妮專業相輔相成，再加上熟稔產業的經濟部長龔明鑫，提供業界第一線心聲，順利以「台灣模式」打下漂亮一仗。

經過六輪實體磋商，台灣成功守住與日本、南韓齊平的15%對等關稅水準，且不疊加最惠國（MFN）稅率，並成為全球首個取得美國232條款最優惠待遇國家，鄭麗君、楊珍妮、龔明鑫組成的經貿鐵三角，與幕後多位幕僚人員，可說是功不可沒。

過去，鄭麗君長期負責文化與政策制度相關工作，外界多認為她擅長制度設計與政策溝通，此次在台美經貿協商中扮演要角，從過去文化人轉身為談判者，令人眼睛為之一亮。

據了解，談判期間，鄭麗君多次往返華府，密集因應跨時區會議與突發磋商需求，隨時準備一卡皮箱，接到通知就出發。面對美方在不同階段提出的關稅與232條款議題，她必須在短時間內整合產業意見、政策評估與談判策略，行程高度彈性，也考驗長時間應對高強度談判的耐力。尤其在談判進入收尾階段，「政策控」鄭麗君務求精準，雙方對協議文字用字與適用條件反覆確認。

楊珍妮在經貿談判領域深耕長達40年，曾參與我國加入WTO的艱辛談判，近年「台美21世紀貿易倡議」，她更從起草到實質談判全程參與，扛起主談人重任。 她豐富的談判底蘊，不僅體現在她對國際經貿法理的精準掌握，她的隨身包總是塞滿沉甸甸的卷宗與資料，從來「不打無準備之仗」。

龔明鑫在台美關稅談判期間，身分有了轉換，從行政院秘書長轉為經濟部長，與產業界熟悉的他，扮演最佳後援，第一時間向經貿團隊反映業界心聲，也以最快速度完成產業衝擊評估，台灣是世界各國當中，在最短時間提出產業支持方案的國家，台灣提出台灣模式，幫助企業赴美投資，也是在無數場產業座談中蒐集意見，歸納出的最佳解方。

台美關稅 鄭麗君

延伸閱讀

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

台美關稅拍板／232條款 多元品項豁免 副閣揆鄭麗君強調全面獲最優惠待遇是全球首例

台美關稅拍板／美車關稅、能源採購 沒結果 相關細節將在正式簽署協議時公布

台美關稅拍板／經長點出四大意義

相關新聞

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵...

川普任內半導體產能4成赴美？美專家：不可能實現

對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方...

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加。外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季今受訪表示，進...

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

新版美國對台灣的關稅稅率降為15%，民進黨立委陳亭妃今天臉書表示，台灣關稅稅率和日韓、歐盟一樣，而且不疊加原本的稅率，她...

美國關稅農漁產未公布？ 蔣萬安：中央要清楚說明

台北市長蔣萬安今早出席「台北隊策勵營」，匯集市府一級機關首長參訓。針對台美關稅案，蔣萬安受訪表示，呼籲中央政府完整清楚向...

【總編開箱】16兆台幣博川普開心 「德公移山」的大戰略如何護台？

台美關稅談判結果揭曉後，果真如美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時所形容，「台灣需要讓美國總統川普開心」。川普曾說，台灣國防支出應提高到GDP的10%、更把台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國當作目標，賴政府積極迎合要讓川普開心，從提出1.25兆元軍購預算到關稅談判承諾對美投資16兆，接下來還要付出哪些代價？不管是「德公移山」或是「幫美國造山」，台灣如今不僅是安全與經濟都如同綁架，幫美國造山更無法避免投資、人才外移，台灣過去數十年累積的經濟、科技成果，還能維持多久？如何確保不被掏空？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。