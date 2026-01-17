台美關稅談判底定 經貿鐵三角合力打造出「台灣模式」

台美關稅談判底定，在這場歷時九個月的協商中，行政院副院長鄭麗君率隊，以細膩、堅定態度督軍，與經貿辦總談判代表楊珍妮專業相輔相成，再加上熟稔產業的經濟部長龔明鑫，提供業界第一線心聲，順利以「台灣模式」打下漂亮一仗。

經過六輪實體磋商，台灣成功守住與日本、南韓齊平的15%對等關稅水準，且不疊加最惠國（MFN）稅率，並成為全球首個取得美國232條款最優惠待遇國家，鄭麗君、楊珍妮、龔明鑫組成的經貿鐵三角，與幕後多位幕僚人員，可說是功不可沒。

過去，鄭麗君長期負責文化與政策制度相關工作，外界多認為她擅長制度設計與政策溝通，此次在台美經貿協商中扮演要角，從過去文化人轉身為談判者，令人眼睛為之一亮。

據了解，談判期間，鄭麗君多次往返華府，密集因應跨時區會議與突發磋商需求，隨時準備一卡皮箱，接到通知就出發。面對美方在不同階段提出的關稅與232條款議題，她必須在短時間內整合產業意見、政策評估與談判策略，行程高度彈性，也考驗長時間應對高強度談判的耐力。尤其在談判進入收尾階段，「政策控」鄭麗君務求精準，雙方對協議文字用字與適用條件反覆確認。

楊珍妮在經貿談判領域深耕長達40年，曾參與我國加入WTO的艱辛談判，近年「台美21世紀貿易倡議」，她更從起草到實質談判全程參與，扛起主談人重任。 她豐富的談判底蘊，不僅體現在她對國際經貿法理的精準掌握，她的隨身包總是塞滿沉甸甸的卷宗與資料，從來「不打無準備之仗」。

龔明鑫在台美關稅談判期間，身分有了轉換，從行政院秘書長轉為經濟部長，與產業界熟悉的他，扮演最佳後援，第一時間向經貿團隊反映業界心聲，也以最快速度完成產業衝擊評估，台灣是世界各國當中，在最短時間提出產業支持方案的國家，台灣提出台灣模式，幫助企業赴美投資，也是在無數場產業座談中蒐集意見，歸納出的最佳解方。