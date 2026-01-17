快訊

小王風波大逆轉！UN崔正元背負「不倫惡名」2年　最高法院判決出爐

過世前花光存款才是王道？40歲存2千萬的他揭「如何把錢化作幸福」

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台美對等關稅談判結果大致底定，行政院秘書長張惇涵透過臉書重申，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣投資超過1.1兆元，也沒從「美」光變成「台」光。記者胡經周／攝影
台美對等關稅談判結果大致底定，行政院秘書長張惇涵透過臉書重申，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣投資超過1.1兆元，也沒從「美」光變成「台」光。記者胡經周／攝影

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵透過臉書重申，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，也沒從「美」光變成「台」光。

台美對等關稅談判結果底定，除了稅率降為15%不疊加外，我方也爭取到232最優惠的待遇，不過企業投資及政府信貸各2500億美元，引發各方擔憂可能加速半導體產業供應鏈外移，甚至掏空台灣。

張惇涵透過臉書舉例表示，延續立委沈伯洋的說法，如果有人要買1500萬的房子，那麼自備500萬頭期款就是「自主直接投資」，向銀行貸款1000萬則是「融資」，而這1000萬貸款是由爸媽來幫忙擔保，就是所謂的「信保」，最後會花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬。

他進一步指出，台積電董事長魏哲家在法說會上又再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。

張惇涵強調，也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，但「美」光也沒有變「台」光。

他表示，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭。關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，我們要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。

台美關稅 張惇涵 關稅談判 台積電 半導體

延伸閱讀

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

嗆日議員「漢奸」遭架出場 新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

相關新聞

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵...

川普任內半導體產能4成赴美？美專家：不可能實現

對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方...

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

新版美國對台灣的關稅稅率降為15%，民進黨立委陳亭妃今天臉書表示，台灣關稅稅率和日韓、歐盟一樣，而且不疊加原本的稅率，她...

美國關稅農漁產未公布？ 蔣萬安：中央要清楚說明

台北市長蔣萬安今早出席「台北隊策勵營」，匯集市府一級機關首長參訓。針對台美關稅案，蔣萬安受訪表示，呼籲中央政府完整清楚向...

【總編開箱】16兆台幣博川普開心 「德公移山」的大戰略如何護台？

台美關稅談判結果揭曉後，果真如美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時所形容，「台灣需要讓美國總統川普開心」。川普曾說，台灣國防支出應提高到GDP的10%、更把台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國當作目標，賴政府積極迎合要讓川普開心，從提出1.25兆元軍購預算到關稅談判承諾對美投資16兆，接下來還要付出哪些代價？不管是「德公移山」或是「幫美國造山」，台灣如今不僅是安全與經濟都如同綁架，幫美國造山更無法避免投資、人才外移，台灣過去數十年累積的經濟、科技成果，還能維持多久？如何確保不被掏空？

台美關稅談判拍板 一圖看台日韓誰占優勢 我面臨什麼隱憂

歷經9個月的關稅談判，台美16日達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。