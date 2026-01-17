「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵透過臉書重申，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，也沒從「美」光變成「台」光。

台美對等關稅談判結果底定，除了稅率降為15%不疊加外，我方也爭取到232最優惠的待遇，不過企業投資及政府信貸各2500億美元，引發各方擔憂可能加速半導體產業供應鏈外移，甚至掏空台灣。

張惇涵透過臉書舉例表示，延續立委沈伯洋的說法，如果有人要買1500萬的房子，那麼自備500萬頭期款就是「自主直接投資」，向銀行貸款1000萬則是「融資」，而這1000萬貸款是由爸媽來幫忙擔保，就是所謂的「信保」，最後會花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬。

他進一步指出，台積電董事長魏哲家在法說會上又再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。

張惇涵強調，也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，但「美」光也沒有變「台」光。

他表示，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭。關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，我們要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。