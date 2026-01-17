快訊

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

新版美國對台灣的關稅稅率降為15%，民進黨立委陳亭妃今天臉書表示，台灣關稅稅率和日韓、歐盟一樣，而且不疊加原本的稅率，她心裡終於放下了一塊沈重的大石。

陳亭妃指出，對許多台南的傳統產業、工具機業者來說，關稅不確定性、匯率變動、原物料成本提升、競爭國較低的稅率等，這些因素綜合起來，2025並不是好過的一年。

陳亭妃說，現在台灣與產業高度重疊的日韓等國家，對美國稅率皆為15%，讓台灣大部分產業繼續保有價格競爭力。她也注意到，美國承諾建立雙向投資機制，擴大投資包括半導體、人工智慧、國防產業在內等「五大信賴產業」，與台南柳營的「智慧機器人產業聚落」高度吻合，美國未來的投資，很可能為台南的未來產業發展注入一劑強心針。

陳亭妃表示，在台南農業方面，如水產品與蘭花等，也將受惠新版關稅，台南蘭花主要競爭者荷蘭原為15%關稅，台灣原本的20%關稅嚴重壓縮蘭花業者利潤，如今談到15%關稅讓許多花農鬆了一口氣。能夠獲得這麼豐碩的談判成果，真的要向談判團隊致上最深的敬意和感謝。

民進黨立委王定宇也在臉書表示，台美貿易談判成果，台灣談成全球最優惠成果，國民黨卻在跳腳，都覺得台灣談成15%好可憐，卻認為中國47%好棒棒，他們都在邏輯壞死中，因為和絕大多數台灣人民不一樣，他們都是中國人。

台美關稅 陳亭妃

