快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

信保2500億美元引關注 政院：政府協助融資非撒錢

中央社／ 台北17日電

台美關稅談判達成共識，除對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。行政院表示，信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構的融資，而非政府拿出2500億美元撒錢。

台美關稅談判在美東時間15日進行總結會議，並於會後簽署投資合作備忘錄（MOU），達成4項談判目標。一，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；二，台灣成為全球首個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度；四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

對於信保方案引發關注，行政院發言人李慧芝昨天深夜透過臉書解釋，所謂政府銀行融資信保支持額度，就是當企業規劃要投資時，政府協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，像是鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等就有信保的協助。

她表示，台美這次簽署MOU也是同樣方案，政府就是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而非拿出2500億美元撒錢。

對於部分人士將業者投資金額、政府信用擔保加總為5000億美元，李慧芝指出，台美投資MOU寫得很清楚，民間部分由企業直接自主投資2500億美元，政府則是提供「信保支持」額度2500億美元藉以幫助民間融資，投資金額、信保支持無法相加，就像1顆蘋果加1顆鳳梨不會等於2顆鳳梨。

她舉例，若夫妻中，太太向銀行貸款新台幣1000萬元，由先生當這1000萬元的擔保人，不可能說夫妻共欠銀行2000萬元。

台美關稅

延伸閱讀

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

藍白六度封殺軍購特別條例 政院：浪費寶貴防衛時間

石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

總預算在新年度仍未付委 政院指史上首見：盼地方籲立委履行職務

相關新聞

「台灣模式」加速產業外移？ 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

台美對等關稅談判結果大致底定，外界關注企業投資及政府信貸共計5000億美元，可能造成半導體產業鏈外移。行政院秘書長張惇涵...

川普任內半導體產能4成赴美？美專家：不可能實現

對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方...

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加。外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季今受訪表示，進...

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

新版美國對台灣的關稅稅率降為15%，民進黨立委陳亭妃今天臉書表示，台灣關稅稅率和日韓、歐盟一樣，而且不疊加原本的稅率，她...

美國關稅農漁產未公布？ 蔣萬安：中央要清楚說明

台北市長蔣萬安今早出席「台北隊策勵營」，匯集市府一級機關首長參訓。針對台美關稅案，蔣萬安受訪表示，呼籲中央政府完整清楚向...

【總編開箱】16兆台幣博川普開心 「德公移山」的大戰略如何護台？

台美關稅談判結果揭曉後，果真如美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時所形容，「台灣需要讓美國總統川普開心」。川普曾說，台灣國防支出應提高到GDP的10%、更把台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國當作目標，賴政府積極迎合要讓川普開心，從提出1.25兆元軍購預算到關稅談判承諾對美投資16兆，接下來還要付出哪些代價？不管是「德公移山」或是「幫美國造山」，台灣如今不僅是安全與經濟都如同綁架，幫美國造山更無法避免投資、人才外移，台灣過去數十年累積的經濟、科技成果，還能維持多久？如何確保不被掏空？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。