信保2500億美元引關注 政院：政府協助融資非撒錢

台美關稅談判達成共識，除對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。行政院表示，信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構的融資，而非政府拿出2500億美元撒錢。

台美關稅談判在美東時間15日進行總結會議，並於會後簽署投資合作備忘錄（MOU），達成4項談判目標。一，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；二，台灣成為全球首個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度；四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

對於信保方案引發關注，行政院發言人李慧芝昨天深夜透過臉書解釋，所謂政府銀行融資信保支持額度，就是當企業規劃要投資時，政府協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，像是鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等就有信保的協助。

她表示，台美這次簽署MOU也是同樣方案，政府就是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而非拿出2500億美元撒錢。

對於部分人士將業者投資金額、政府信用擔保加總為5000億美元，李慧芝指出，台美投資MOU寫得很清楚，民間部分由企業直接自主投資2500億美元，政府則是提供「信保支持」額度2500億美元藉以幫助民間融資，投資金額、信保支持無法相加，就像1顆蘋果加1顆鳳梨不會等於2顆鳳梨。

她舉例，若夫妻中，太太向銀行貸款新台幣1000萬元，由先生當這1000萬元的擔保人，不可能說夫妻共欠銀行2000萬元。